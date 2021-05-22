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Задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович

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  • 22.05.2021, 15:26
  • 1,556
Задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович
Денис Урбанович
Фото: nn.by

Причины и местонахождение активиста пока не известны.

Задержан лидер оппозиционной организации «Молодой фронт» Денис Урбанович.

«Только что поступила информация о задержании Дениса Урбановича», — сообщается в телеграм-канале организации.

Отмечается, что причины задержания и текущее местонахождение активиста пока не известны.

Последний раз Урбановича задерживали перед Днем Воли 25 марта. Лидер «Молодого фронта» отбыл 15-суточный арест.

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