Задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович

Задержан лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович2
- 22.05.2021, 15:26
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Причины и местонахождение активиста пока не известны.
Задержан лидер оппозиционной организации «Молодой фронт» Денис Урбанович.
«Только что поступила информация о задержании Дениса Урбановича», — сообщается в телеграм-канале организации.
Отмечается, что причины задержания и текущее местонахождение активиста пока не известны.
Последний раз Урбановича задерживали перед Днем Воли 25 марта. Лидер «Молодого фронта» отбыл 15-суточный арест.