закрыть
22 мая 2021, суббота, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рентабельных запасов нефти в России осталось меньше чем на 20 лет

  • 22.05.2021, 16:00
Рентабельных запасов нефти в России осталось меньше чем на 20 лет
Фото: Reuters

Две трети нефти, найденной в недрах, приходится на трудноизвлекаемые запасы.

Общих запасов нефти в России могло бы хватить на 58 лет добычи, но большая их часть экономически не рентабельна, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев, пишет finanz.ru.

«Рентабельных (запасов) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет», - сказал он.

Две трети нефти, найденной в недрах, приходится на трудноизвлекаемые запасы, расположенные, в частности, в Арктике. Но при текущих ценах - около 60 долларов за баррель - добывать арктическую нефть, по словам Киселева, проблематично: нужно 110-120 долларов за бочку.

19 лет добычи при текущих запасах - это «условный, индикативный показатель», подчеркнул глава Роснедр: «С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться». Пока, впрочем, в сфере технологий добычи на шельфе изменений пока не наблюдается, констатировал Киселев.

Схожую с Роснедрами оценку в январе 2021 года давало российское Минэнерго: из 30 млрд тонн запасов нефти рентабельны только 36%.

«Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее», - писал в журнале «Энергетическая политика» заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Качество воспроизводства ресурсной базы также ухудшается, отмечал он. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-2019 годах составил 9-14 млн тонн (без учета нескольких крупных на шельфе и Пайяхского месторождения). Прирост запасов в последние годы обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов.

Реальная ситуация с запасами нефти может быть куда хуже, чем на бумаге, выяснила в прошлом году Счетная палата по итогам аудита данных от крупнейших сырьевых компаний.

Дело в том, что значительная часть запасов нефти и газа в России, о которых рапортуют сырьевые компании и которые ставятся на государственный баланс, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи, обнаружили в СП.

В среднем каждый год Россия списывает с госбаланса оказавшиеся «фейковыми» запасы углеводородов почти в таком же объеме, какой ежегодно выкачивает из недр.

В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 миллиарда тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.

Уже во второй половине 2030х добыча нефти в России резко упадет, и РФ «возможно, полностью исчезнет с мирового (нефтяного) рынка», заявил в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич