Ученые разгадали одну из загадок неандертальцев 22.05.2021, 16:05

Испанские археологи изучили 17 объектов в Васко-Кантабрии, на которых проживали неандертальцы.

Испанские археологи изучили останки из 17 объектов в Васко-Кантабрии, на которых проживали неандертальцы и современные люди, и выяснили, что конкурентным преимуществом последних была более высокая мобильность при добыче пропитания. По словам исследователей, обе группы охотились на благородных оленей, но неандертальцы чаще страдали от голодания, сообщает zn.ua.

Единого мнения о том, почему вымерли неандертальцы, на данный момент не существует. Скорее всего, существует целый комплекс таких причин, среди которых конкуренция за продукты питания с людьми, климатические изменения, а также частые близкородственные скрещивания.

Вымирание неандертальцев в Васко-Кантабрии (Северная Испания и Южная Франция) произошло на несколько тысяч лет раньше, чем в некоторых соседних районах. Для того, чтобы оценить стратегии выживания неандертальцев, ученые проанализировали 17 объектов, которые относились к мустьерской, шательперонской и ориньякской культурам, чтобы провести макрофаунистический анализ.

Оказалось, что на некоторых стоянках, кроме людей и неандертальцев, значительную роль играли плотоядные животные. Например, одна пещера была поочередно занята леопардами, гиенами и другими животными, а также неандертальцами, которые останавливались здесь короткими периодами для охоты на оленей, баранов или козлов. Ученые также выяснили, что охота неандертальцев зависела от окружающей среды, в то время как современные люди могли быть более избирательными относительно добычи животных независимо от мест обитания. Люди современного типа перемещались на большие расстояния от мест своего долгосрочного или временного проживания.

Основным объектом охоты выступал благородный олень. Но современные люди больше полагались на мобильность, чем неандертальцы, что значительно повышало их шансы на выживание. Авторы отметили, что предшествующие исследования костных останков неандертальцев показали их подверженность голодовкам, предполагая возникновение каннибализма как следствия этому.

Археологи отметили, что это лишь первый шаг в их исследованиях, которые в перспективе смогут дать ответ на вопрос: с чем связано вымирание неандертальцев и эволюционный успех предков современных людей.

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