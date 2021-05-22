Какое авто могут купить белорусы за $2 тысячи 3 22.05.2021, 17:18

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Репортаж из комиссионной площадки, где есть огромный выбор машин разного возраста и цен.

Автомобили в сегменте до 2000$ остаются довольно популярными у белорусов, но пользуются спросом в первую очередь у покупателей из-за пределов столицы. Журналист аbw.by Андрей Ахрем решил смоделировать их поведение и посмотреть все и сразу, не колеся по разным концам Минска. Проще говоря, отправился на комиссионную площадку, где представлен огромный выбор машин разного возраста и цен.

Одна из крупнейших площадок, на которой собрано большое количество автомобилей, находится около станции метро "Борисовский тракт". Здесь расположены огромные государственные стоянки, площади которых заняли автохаусы, торгующие машинами как от собственников, выставленными на комиссию, так и выкупленными самими площадками.

Очевидный плюс выбора автомобиля здесь – машины чистые, что облегчает осмотр, во многих из них произведена химчистка салона, сделана минимальная предпродажная подготовка. Минусы – некоторые "косяки" маскируются, продавцы этого не скрывают. Впрочем, по их словам, это в основном касается косметических недочетов, которые могут отвлечь внимание от неплохого технического состояния.

Все перекрашено

Но возвращаемся к цели нвизита и пробуем найти "живую" машину ценой до 2000$. Первым смотрим Opel Omega 2000 г.в. с двухлитровым бензиновым двигателем, который стоит как раз заветные 2000$.

По словам продавца, машина только попала на площадку, ее не успели подготовить к продаже. Тем не менее внешне она выглядит неплохо для своих лет: кузов вторично окрашен, салон аккуратный, под капотом пыльно и сухо.

Вопросы вызывает только вид тормозных трубок, закрученных в спираль, – кто-то явно не нашел нужного размера. Ну и, судя по цифровой маркировке на пластике, которая, вероятнее всего, является инвентарным номером, машина числилась на госпредприятии.

На первый взгляд неплохой автомобиль, но движемся дальше и в соседнем ряду обнаруживаем Daewoo Nubira 1998 года с мотором 1.6 и механической КПП. На ценнике – 1999$. Продавец рассказал, что машина пригнана в Беларусь в 2006 году, с тех пор находится в одних руках, что можно подтвердить техпаспортом. Она выставлена собственником на комиссию, никакой предпродажной подготовки по ней не было. Если это так, то честь и хвала владельцу, так как и снаружи, и внутри автомобиль выглядит очень хорошо.

Кузов полностью перекрашен, имеет минимум косметических дефектов, самый очевидный из которых – притертость задней правой двери. С большего, а может быть, и полностью она уберется полировкой. Ржавчины не видно, пороги, стаканы – все "живое".

Салон чистый и аккуратный, в багажнике порядок.

Под капотом небольшое "запотевание". К чему-то придраться в этой машине сложно. Можно с ходу предположить, что найти предложение лучше вряд ли удастся.

В некоторых машинах помыты моторы

Тем не менее продолжим. Mitsubishi Lancer 1997 г.в., двигатель 1,3 литра, "механика", цена – 1750$. Весь перекрашен, сделано не похабно, но и далеко не лучшим образом. Если не присматриваться, выглядит нормально. Стаканы целые, пороги пока тоже.

Салон аккуратный – видно, что его готовили к продаже. Готовили и подкапотное пространство, которое явно подверглось мойке, поэтому сложно судить о возможных течах. При реальном интересе эта машина требует более внимательного изучения с осмотром на подъемнике снизу, так как открытых вопросов по ней много.

KIA Clarus 1999 года с бензиновым двухлитровым двигателем за 1690$ показался более интересным предложением. Здесь тоже не обошлось без малярных работ, разнотон между капотом и крыльями очевиден. Но ржавчина видна только на "клюве" капота.

Салон вычищенный и аккуратный, подкапотное пространство тоже вымыто, один из патрубков "модернизирован" с помощью изоленты. В бюджете до 2000$ это явно не самый плохой вариант, да и автомобиль очень вместительный. Также советуем проверить днище.

Двигаемся дальше – и снова Nubira! Тоже хорошо выглядит, по крайней мере внешне. Невольно закрадывается мысль, что "корейцы" могут пережить "европейцев". 1997 год выпуска, мотор 1.6, 1650 у.е.

Кузов полностью перекрашен, но сделано это относительно неплохо. Очагов коррозии не заметно.

В салоне чисто и аккуратно, хотя велюр на заднем сиденье прожжен сигаретой.

Под капотом пыльно, но сухо – здесь никто ничего не мыл.

Больше всего вопросов возникло при попытке осмотреть багажник. Кнопки открывания багажника и лючка бензобака поднимаются вместе с корпусом, а он, в свою очередь, с металлическим основанием, через которое осуществляется крепление к кузову. Это основание просто сгнило. Поэтому и этот автомобиль рекомендуем внимательно осмотреть снизу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Замаскированные проблемы?

Citroёn Saxo 2002 года – первый и единственный французский автомобиль сегодня. Двигатель объемом 1,1 литра, механическая трансмиссия, цена – 1999$.

Эта машина тоже не избежала перекраски, но из явных визуальных недостатков только вмятина на заднем правом крыле. Также отсутствует антенна, но такая ситуация со многими "французами" тех лет – конструкция крепления оказалась довольно хрупкой.

Куда больше вопросов под капотом и в багажнике. Спереди лонжероны покрыты обильным слоем битумного антикора. Если это попытка защитить их от ржавчины, хотя Citroёn такого обычно не требует, – хорошо. Если попытка скрыть серьезный ремонт – плохо. Конечно, не исключено, что просто покрасили по ржавчине, но в таком случае лучше бы оставили как было.

Слои незаводского герметика в багажнике также наводят на мысли о возможной замене куска панели пола. А зачем два квадрата виброизоляции приклеены? Кроме того, в багажнике отсутствует обшивка по бокам, но такую картину уже доводилось видеть в объявлениях о продаже.

Зато в салоне все чисто и аккуратно, двигатель и коробка передач грязные и сухие. Отсутствует крышечка заливной горловины бачка "стеклоомывайки" – казалось бы, мелочь, а неприятно.

С одной стороны, эта машинка выглядит довольно бодро, с другой – ее кузов требует внимательного изучения на предмет серьезного аварийного прошлого. Но это лишь предположение.

Skoda Felicia – и заканчиваем. 1996 год, 1,6-литровый мотор и снова 1999$. Полностью перекрашена, качество окраски на "троечку", гнили и ржавчины не заметно.

Салон чистый, мотор и КПП сухие. Явно бросающихся в глаза нюансов, как у предыдущей машины, нет.

Bердикт

Само собой, это не все автомобили до 2000$ на площадке. На некоторых машинах коррозия и потрескавшаяся шпатлевка очевидны – их мы не стали изучать.

Из всех осмотренных машин лучшей без вариантов является, как мы и предполагали, серебристая Daewoo Nubira. Она хорошо выглядит и снаружи, и внутри, неплохо перекрашена. Но именно поэтому не будет лишним глянуть ее снизу, а также проверить углы и кромки дверей на наличие там шпатлевки.

Это касается и всех остальных автомобилей. Любую из машин в данном ценовом сегменте лучше осмотреть на подъемнике, как бы хорошо она ни выглядела. За перекрашенными наружными деталями кузова могут скрываться очень "уставшие" силовые элементы или гнилое днище, которые вы не увидите или не захотите увидеть, впечатлившись привлекательным внешним видом.

Кузов – самое дорогое и трудоемкое в ремонте. Все остальное в старых машинах относительно недорого и быстро меняется или чинится. Но если вы поедете с продавцом на СТО оценивать состояние кузова, не забудьте хотя бы померить компрессию и проверить состояние подвески. Естественно, идеал за 2000$ вы вряд ли получите, зато после осмотра специалистами можете получить повод для небольшого торга.

И конечно же, не стоит ожидать от дешевой машины, что без проблем отъездите на ней 2-3 года. Что-то сломаться в таком автомобиле может сразу после постановки на учет – годы берут свое, к этому нужно быть готовым.

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