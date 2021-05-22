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Матеуш Моравецкий: Путь к свободе Польши соткан из нитей многих тысяч героев и активистов

  • 22.05.2021, 16:43
Матеуш Моравецкий: Путь к свободе Польши соткан из нитей многих тысяч героев и активистов

Премьер-министр Польши принял участие в открытии постоянной выставки «Музей борющейся Солидарности» в Варшаве.

В Музее несломленных солдат и политзаключенных ПНР в Варшаве открылась постоянная выставка под названием «Музей борющейся Солидарности», передает «Польское радио».

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В своем выступлении глава польского правительства отметил, что путь к свободе Польши соткан из нитей многих тысяч польских героев и активистов.

«За каждой из этих нитей, из которых соткана свобода современной Польши, стоит какая-то биография и какой-то выбор, выбор конкретного человека. Эта свобода соткана из этих отдельных судеб людей, которые в наиболее значимые времена, повели себя достойно и сделали правильный выбор», - сказал польский премьер.

Постоянная выставка «Музей борющейся Солидарности» расположена в восемнадцати камерах бывшей тюрьмы на улице Раковецкая в Варшаве, в которой сотрудники НКВД содержали и пытали активистов антикоммунистического подполья.

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