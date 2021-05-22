Врач рассказал, что нужно есть при COVID-19 и после выздоровления 22.05.2021, 16:52

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Рациональное питание может ускорить процесс восстановления организма.

Пациентам с подтвержденным COVID-19 важно не только правильно лечиться, но и соблюдать необходимый режим питания. Советы озвучил украинский врач-терапевт Иван Сорока, пишет «Апостроф».

Специалист напоминает, что осложнения и последствия COVID-19 у каждого пациента индивидуальны и зависят от состояния к болезни, ее течения и лечения.

Но человек может ускорить процесс восстановления организма, если будет придерживаться рационального питания. Нужно акцентировать внимание на высокобелковой диете, только если у вас не нарушена работа печени или поджелудочной железы.

"Безусловно, должны быть микроэлементы, витамины — то есть это комплексный подход. А для того, чтобы улучшить работу кишечника, должна быть сбалансирована количество клетчатки. Для того, чтобы лучше работала сердечно-сосудистая система стоит позаботиться о балансе жиров, углеводов и белков и избегать канцерогенных продуктов", — заявил Иван Сорока.

В свой рацион питания можно добавить такой антиоксидант, как биофлавоноид кверцетин, который давно используются для поддержки различных систем, и который находится в яблоках, цитрусовых, вишне и брокколи.

"Это вещество, которое даже входит в стандарты лечения коронавирусной болезни и является в рекомендациях многих стран. Используется для лечения как при COVID-19, так и у людей с сердечно-сосудистой патологией. В Украине производят кверцетин с пектина яблок, например, других продуктов, то есть это несинтетический продукт", — подытожил врач-терапевт.

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