Российские АЗС готовятся к дефициту бензина 3 22.05.2021, 17:17

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Дефицит топлива может возникнуть уже этим летом.

«Российский топливный союз» (РТС), который объединяет сети АЗС, считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно. Сейчас необходимо срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом, в противном случае уже этим летом есть риск появления дефицита топлива. Об этом говорится в письме главы союза Евгения Аркуши, которое он направил в адрес вице-премьера России Александра Новака. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС, пишет finanz.ru.

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», - говорится в письме.

Как отметил Акуша, представители ведущих нефтяных компаний и РТС неоднократно обосновали на совещаниях с вице-премьером, что нужно поддерживать необходимый уровень маржинальной доходности розничных продаж топлива в размере 10-12% от розничной цены, чтобы иметь возможность оплачивать налоги и эксплуатационные затраты. По данным союза, во всех регионах страны маржинальная доходность была в 2021 г. существенно ниже, а в регионах Дальнего Востока Сибири даже отрицательной.

Союз предложил вице-премьеру ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию: увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

РТС подчеркивает, что с 14 декабря прошлого года по 20 мая этого года национальные биржевые индексы на бирже выросли по бензину Аи-92 на 20,8%, а на Аи-95 - на 27,5%, в то время как розничные цены выросли только на 6% и 7% соответственно.

Союз ранее неоднократно сообщал о тяжелом положении независимых АЗС. При этом в правительстве и Минэнерго заявляли, что в настоящее время приняты все необходимые срочные меры реагирования. Например, нефтеперерабатывающие заводы успешно выполнили планы по росту запасов топлива и увеличили производство, что исключает появление ситуации дефицита топлива. Новак при этом говорил, что в настоящий момент вводить запрет на экспорт бензина не требуется, так как рынок находится в стабильном состоянии.

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