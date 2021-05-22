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В Ухане прогремел мощный подземный взрыв: видео

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  • 22.05.2021, 17:24
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В Ухане прогремел мощный подземный взрыв: видео
Иллюстрационное фото

Есть пострадавшие.

В китайском городе Ухане произошла очередная чрезвычайная ситуация. Здесь произошел мощный подземный взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Видео с моментов взрыва опубликовала газета "Жэньминь жибао" на своем YouTube-канале, пишет apostrophe.ua.

Взрыв прогремел во время сварочных работ возле открытого канализационного люка. Сперва в люке что-то вспыхнуло, после чего на перекрестке прогремел взрыв.

На опубликованных кадрах видно, что ударной волной одного мотоциклиста подбросило в воздух, другие участники дорожного движения разбежались в стороны.

По предварительным данным, причиной взрыва в подземном коллекторе стала утечка газа.

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