«Фейсбук» заблокировал сообщество, основанное пропагандистами «Совбелии» 5 22.05.2021, 17:28

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Причиной блокировки стало использование языка ненависти.

«Фейсбук» заблокировал сообщество, основанное журналистами-пропагандистами «СБ. Беларусь Сегодня». Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» создали Роман Рудь и Дмитрий Крят, пишет nn.by.

Это была основная площадка для «коммуникации» белорусских госжурналистов, в группе было около 2500 участников. Причиной блокировки стало постоянное использование языка ненависти.

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