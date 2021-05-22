«Фейсбук» заблокировал сообщество, основанное пропагандистами «Совбелии»5
- 22.05.2021, 17:28
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Причиной блокировки стало использование языка ненависти.
«Фейсбук» заблокировал сообщество, основанное журналистами-пропагандистами «СБ. Беларусь Сегодня». Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» создали Роман Рудь и Дмитрий Крят, пишет nn.by.
Это была основная площадка для «коммуникации» белорусских госжурналистов, в группе было около 2500 участников. Причиной блокировки стало постоянное использование языка ненависти.