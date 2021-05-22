Ушел из жизни большой друг Беларуси Эдминас Багдонас 4 22.05.2021, 17:39

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Фото: Embassy of Lithuania

Политику и дипломату было 57 лет.

Стало известно, что сегодня после продолжительной болезни умер литовский политический деятель и дипломат Эдминас Багдонас. Об этом сообщают литовские СМИ.

С 2007-го по 2011-ый год он был послом Литвы в Беларуси.

Эдминас Багдонас был большим другом свободной и независимой Беларуси. Дипломат неоднократно поддерживал стремление белорусов к демократии и переменам. 19 декабря 2010 года он вместе с десятками тысяч белорусских граждан находился на Площади в Минске, был задержан и избит карателями Лукашенко.

Сайт Charter97.org выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Эдминаса Багдонаса.

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