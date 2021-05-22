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Названы вакцины, которые эффективны против индийского штамма

  • 22.05.2021, 17:50
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Названы вакцины, которые эффективны против индийского штамма

Опубликовано новое исследование американских специалистов.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными США, вакцины Pfizer и Moderna Covid должны оставаться высокоэффективными против двух вариантов коронавируса, впервые выявленных в Индии.

Сначала исследователи взяли кровь у людей, которые были вакцинированы одной из двух прививок, которые преобладают в Соединенных Штатах и были сделаны более чем 150 миллионам американцев, пишет сайт healthinfo.ua.

Затем они подвергли эти образцы в лаборатории искусственно созданным псевдовирусным частицам, которые содержали мутации в области «шипа» коронавируса, которые были характерны либо для вариантов B.1.617, либо для B.1.618, впервые обнаруженных в Индии.

Эта смесь подвергалась воздействию выращенных в лаборатории клеток, чтобы увидеть, сколько из них заразится. Сконструированные частицы псевдовируса содержали фермент под названием люцифераза, который светлячки используют для зажигания. Добавление его к псевдовирусу позволяет определить количество инфицированных клеток на основе измерений освещенности.

Для B.1.617 они обнаружили почти четырехкратное снижение количества нейтрализующих антител - белков Y-образной формы, которые иммунная система создает для предотвращения проникновения патогенов в клетки. Для B.1.618 сокращение было примерно в три раза.

Другими словами, некоторые из антител теперь больше не работают против штаммов, но у вас все еще есть много антител, которые действительно работают против них.

Однако лабораторные исследования не могут предсказать, как может выглядеть реальная эффективность - это нужно будет изучить с помощью других исследований.

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