«Девушка по телефону сказала, что они берут на работу только до 40 лет» 2 22.05.2021, 18:01

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Легко ли найти работу в регионах?

«Вечерний Бобруйск» поговорил с бобруйчанином, который был вынужден уехать, чтобы найти работу.

Дмитрию 54 года. По образованию он слесарь КИПиА (контрольно-измерительные приборы и агрегаты) и электромонтер. Перед тем, как стать безработным в 2017 году, мужчина поработал и по специальности, более семи лет трудился на крупных городских предприятиях: ТЭЦ-2, «Белшине», «Бобруйсктрикотаж», 11 лет был предпринимателем.

– В 2006 году я открыл два ИП, так как можно было нанимать не более трех работников. Автомагазин оформил на супругу, а автосервис на себя. Но уже в 2007 году был издан указ о том, что ИП имею право брать на работу только близких родственников. Поэтому сервис пришлось закрыть, всех уволить, а я стал работать в магазине продавцом у своей супруги. В 2016 году к нам все-таки пришёл кризис: у народа ухудшилась платежеспособность, люди стали тратить деньги только на самое необходимое, соответственно, мелкий бизнес стал страдать. И когда я стал зарабатывать только на то, чтобы оплатить аренду, налоги, стоимость товара, стало ясно, что в том формате работать невозможно. Надо было укрупняться и вкладывать еще средства или закрываться. В 2017 году было принято решение закрываться.

После закрытия ИП мужчина начал искать наемную работу, обращался к знакомым, стал отслеживать вакансии на сайтах.

– Спрашивал у знакомых, которые работают на ресурсных предприятиях – тепло, вода, электричество, так как там более-менее достойная зарплата. Естественно вакансий там не было, и быть не могло, так как там нет текучки. А если кто-то уходит на пенсию, то на это место уже очередь.

Что касается вакансий на сайтах, то почему-то вакансии с хорошей зарплатой всегда были заняты, а объявления продолжали публиковать. Тогда добрые люди мне объяснили, что предприятия обязывают публиковать вакансии, хотя им никто не нужен.

Бесполезность таких поисков Дмитрий осознал через два месяца, тогда и решил стать водителем-международником. К этому переломному моменту ему исполнилось 52 года, хотя до этого, как он сам признается «с грузовиками дела не имел». Вначале получил права категории С, затем Е, прошел обучение по перевозке опасных грузов. Учеба обошлась в 600 долларов (в эквиваленте).

Во время обучения мужчина продолжал искать работу.

– Тогда в город пришел первый крупный перевозчик такси со своим автопарком, но мне и там отказали. Девушка по телефону сказала, что они берут на работу только до 40 лет. И объяснила это тем, что у них такие правила.

После получения категорий, Дмитрий составил резюме и стал рассылать в литовские, латвийские и эстонские компании. На тот момент ему исполнилось 53 года.

– Но водитель в 53 года без опыта работы там тоже не нужен. В конце концов, через знакомых я устроился в охрану на одно из предприятий города с зарплатой 300-350 рублей, но при этом продолжал поиски работы водителем.

В результате, помог мне мой старый товарищ, который уже много лет работает в Литве водителем. Он за меня поручился и обязался меня стажировать. Так я попал в литовскую фирму и вот уже полтора года официально работаю по Европе.

Из-за возраста Дмитрию особенно нелегко дается ночное вождение, а в рейсе он около 6-8 недель, но планирует работать столько, сколько позволит здоровье.

– Сейчас я получаю около 1000 евро. Но я бы с большим удовольствием работал в Бобруйске за половину этой суммы и даже меньше. Но мне уже 54 и перспектив что что-то изменится, я не вижу.

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