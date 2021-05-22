закрыть
22 мая 2021, суббота, 19:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сирийские махинации «повара Путина»

  • 22.05.2021, 18:05
  • 1,718
Сирийские махинации «повара Путина»

Зачем ГРУ РФ сливает данные американцам?

«Повар Путина», российский олигарх Евгений Пригожин, решил освоить месторождения нефти расположенные на юге Сирии. Это сулит Москве определенные сложности в отношениях с ее ливанскими друзьями из «Хезболлы», поскольку территории, на которые наложили лапу пригожинские структуры, не только сирийские, но и ливанские. Так что, видимо, Кремлю придется раскошелиться или передать «Хезболле» еще партию вооружений, пишет «Newssky».

Но давайте по порядку. Тем более, что ситуация складывается на самом деле намного сложнее и многовекторнее, чем кажется.

Во вторник, 17 мая, на страницах авторитетного американского издания Foreign Policy появился эксклюзивный материал о нефтяных махинациях Пригожина в Сирии.

Так, как отмечается в статье, в марте режим мясника Башара Асада заключил сделку о разведке шельфовых месторождений нефти и газа на территории площадью 2 250 квадратных километров у южного побережья Сирии с доселе неизвестной российской компанией «Капитал».

Оказалось, что есть связь между этой компанией и другими структурами, аффилированными с Пригожиным и его ЧВК «Вагнер». К примеру, в договоре, заключенном с Асадом, в качестве генерального менеджера «Капитала» указан некий Игорь Ходырев. Он также является главным геологом дочерней компании «Вагнера» — «Европолис».

Эта компания в свою очередь ранее тоже заключила сделку с Асадом, согласно условиям которой «Европолис» будет получать 25% от доходов от нефтегазовых месторождений, ранее находившихся под контролем террористической группировки «Исламское государство». В «Европолисе» работают те еще субчики. Впрочем, чего удивляться, если речь идет о наемниках «Вагнера», убивающих людей по всему миру?

Вот и в Сирии они успели отличиться. В свое время работников «Европолиса» обвинили в жестоких пытках и убийстве местного жителя Хамди Бута на предприятии Аль-Шаер недалеко от Пальмиры в 2017 году. Все было снято на видео. И после этого брат убитого вестниками апокалипсиса, ну, или «русского мира» (суть одна и та же), подал иск в российский суд против ЧВК «Вагнер», обвинив «ихтамнетов» в совершении военных преступлений.

Понятное дело, что ждать справедливости от российского суда столь же рационально, как в свое время от советского. Самого гуманного в мире, ага. И, конечно же, такие мелочи не помешают структурам Пригожина спокойно окучивать нефтеполя Сирии. Хотя нельзя сказать, что они уж больно «плодородны».

Научный сотрудник Института Ближнего Востока Карам Шаар резонно заметил в комментарии ForeignPolicy, что на фоне многомиллионной добычи нефти в самой России жалкие несколько десятков тысяч баррелей в Сирии не принесут огромной прибыли.

И потому, по его словам, то, что пригожинцы как тараканы лезут на сирийские месторождения, объясняется очень просто — все ради сохранения влияния на Асада, ведь заполучив контроль над нефтью в Сирии, Москва сможет контролировать и Асада, у которого кот наплакал источников доходов.

И все же не стоит сбрасывать со счетов как раз финансовую сторону вопроса. Да, пусть сирийская нефть и не принесет огромных барышей. Да, пусть это мелочь, но мелочь приятная. И звенеть она будет в карманах мелких сошек из «Вагнера» и их кураторов. В том числе и в виде жалованья наемникам Пригожина. Кремль-то давно уже использует такой подход, ведь денег все меньше и оплачивать гибридные операции все сложнее.

Поэтому «ихтамнетов» отправляют в страну, которую Путин желает подмять под себя, например, в Африке, и там уже их отпускают как бы на вольные хлеба. Ну, т.е. наемники должны выполнять поставленные «центром» задачи, но зарабатывают сами. Что они делают в лучших чекистско-бандитских традициях России. В некотором роде боевики «Вагнера» — это кремлевские приватиры (каперы).

Но все же их деятельности может помешать что-то другое помимо исков жертв их преступлений. Что? Для этого давайте взглянем на источники информации Foreign Policy.

А ссылается издание на Центр «Досье», финансируемый российским олигархом Михаилом Ходорковским. Ввиду лондонской прописки аналитического центра, у него достаточно высокий уровень доверия. И многих это вынуждает закрывать глаза на то, что данный thinktank, скажем так, активно работает как на западном направлении, так и на восточном.

В частности, «Досье» связывают с ГУ ГШ ВС России, или проще — ГРУ, военной разведкой российского минобороны. То есть с Сергеем Шойгу. А российский министр обороны уж больно обижен сейчас на российского президента, который прямо-таки врос в свое кресло и отказывается выбирать его, Шойгу, преемником. Потому-то сейчас он через подконтрольные ему ресурсы проводит одну атаку на Путина за другой.

Сперва «Досье» сделалo залп по голосованию за «обнуление» сроков Путина, а затем, намедни, уже лично Ходорковский «слил» в Европарламенте вербовочную сеть СВР, уделив особое внимание Евгению Пригожину и Владимиру Якунину.

Затем, как видим, ГРУ пошло дальше и перенесло межведомственную войну и войну с Путиным уже в информационное пространство Соединенных Штатов, где, как известно, в отношении «повара» введены санкции, а ФБР объявило его в розыск.

Сведения о сирийских махинациях Пригожина могут помочь американцам припереть того к стенке. Это верно.

Но верно и то, что Шойгу в свою очередь будет в дамках, поскольку у него также имеется своя ЧВК — «Патриот», которая конкурирует с «Вагнером» за зоны влияния и ресурсы за рубежом. А во-вторых, у него есть шанс прижать ближний круг Путина, ответственный за гибридные операции Кремля за границей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич