Сирийские махинации «повара Путина» 22.05.2021, 18:05

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Зачем ГРУ РФ сливает данные американцам?

«Повар Путина», российский олигарх Евгений Пригожин, решил освоить месторождения нефти расположенные на юге Сирии. Это сулит Москве определенные сложности в отношениях с ее ливанскими друзьями из «Хезболлы», поскольку территории, на которые наложили лапу пригожинские структуры, не только сирийские, но и ливанские. Так что, видимо, Кремлю придется раскошелиться или передать «Хезболле» еще партию вооружений, пишет «Newssky».

Но давайте по порядку. Тем более, что ситуация складывается на самом деле намного сложнее и многовекторнее, чем кажется.

Во вторник, 17 мая, на страницах авторитетного американского издания Foreign Policy появился эксклюзивный материал о нефтяных махинациях Пригожина в Сирии.

Так, как отмечается в статье, в марте режим мясника Башара Асада заключил сделку о разведке шельфовых месторождений нефти и газа на территории площадью 2 250 квадратных километров у южного побережья Сирии с доселе неизвестной российской компанией «Капитал».

Оказалось, что есть связь между этой компанией и другими структурами, аффилированными с Пригожиным и его ЧВК «Вагнер». К примеру, в договоре, заключенном с Асадом, в качестве генерального менеджера «Капитала» указан некий Игорь Ходырев. Он также является главным геологом дочерней компании «Вагнера» — «Европолис».

Эта компания в свою очередь ранее тоже заключила сделку с Асадом, согласно условиям которой «Европолис» будет получать 25% от доходов от нефтегазовых месторождений, ранее находившихся под контролем террористической группировки «Исламское государство». В «Европолисе» работают те еще субчики. Впрочем, чего удивляться, если речь идет о наемниках «Вагнера», убивающих людей по всему миру?

Вот и в Сирии они успели отличиться. В свое время работников «Европолиса» обвинили в жестоких пытках и убийстве местного жителя Хамди Бута на предприятии Аль-Шаер недалеко от Пальмиры в 2017 году. Все было снято на видео. И после этого брат убитого вестниками апокалипсиса, ну, или «русского мира» (суть одна и та же), подал иск в российский суд против ЧВК «Вагнер», обвинив «ихтамнетов» в совершении военных преступлений.

Понятное дело, что ждать справедливости от российского суда столь же рационально, как в свое время от советского. Самого гуманного в мире, ага. И, конечно же, такие мелочи не помешают структурам Пригожина спокойно окучивать нефтеполя Сирии. Хотя нельзя сказать, что они уж больно «плодородны».

Научный сотрудник Института Ближнего Востока Карам Шаар резонно заметил в комментарии ForeignPolicy, что на фоне многомиллионной добычи нефти в самой России жалкие несколько десятков тысяч баррелей в Сирии не принесут огромной прибыли.

И потому, по его словам, то, что пригожинцы как тараканы лезут на сирийские месторождения, объясняется очень просто — все ради сохранения влияния на Асада, ведь заполучив контроль над нефтью в Сирии, Москва сможет контролировать и Асада, у которого кот наплакал источников доходов.

И все же не стоит сбрасывать со счетов как раз финансовую сторону вопроса. Да, пусть сирийская нефть и не принесет огромных барышей. Да, пусть это мелочь, но мелочь приятная. И звенеть она будет в карманах мелких сошек из «Вагнера» и их кураторов. В том числе и в виде жалованья наемникам Пригожина. Кремль-то давно уже использует такой подход, ведь денег все меньше и оплачивать гибридные операции все сложнее.

Поэтому «ихтамнетов» отправляют в страну, которую Путин желает подмять под себя, например, в Африке, и там уже их отпускают как бы на вольные хлеба. Ну, т.е. наемники должны выполнять поставленные «центром» задачи, но зарабатывают сами. Что они делают в лучших чекистско-бандитских традициях России. В некотором роде боевики «Вагнера» — это кремлевские приватиры (каперы).

Но все же их деятельности может помешать что-то другое помимо исков жертв их преступлений. Что? Для этого давайте взглянем на источники информации Foreign Policy.

А ссылается издание на Центр «Досье», финансируемый российским олигархом Михаилом Ходорковским. Ввиду лондонской прописки аналитического центра, у него достаточно высокий уровень доверия. И многих это вынуждает закрывать глаза на то, что данный thinktank, скажем так, активно работает как на западном направлении, так и на восточном.

В частности, «Досье» связывают с ГУ ГШ ВС России, или проще — ГРУ, военной разведкой российского минобороны. То есть с Сергеем Шойгу. А российский министр обороны уж больно обижен сейчас на российского президента, который прямо-таки врос в свое кресло и отказывается выбирать его, Шойгу, преемником. Потому-то сейчас он через подконтрольные ему ресурсы проводит одну атаку на Путина за другой.

Сперва «Досье» сделалo залп по голосованию за «обнуление» сроков Путина, а затем, намедни, уже лично Ходорковский «слил» в Европарламенте вербовочную сеть СВР, уделив особое внимание Евгению Пригожину и Владимиру Якунину.

Затем, как видим, ГРУ пошло дальше и перенесло межведомственную войну и войну с Путиным уже в информационное пространство Соединенных Штатов, где, как известно, в отношении «повара» введены санкции, а ФБР объявило его в розыск.

Сведения о сирийских махинациях Пригожина могут помочь американцам припереть того к стенке. Это верно.

Но верно и то, что Шойгу в свою очередь будет в дамках, поскольку у него также имеется своя ЧВК — «Патриот», которая конкурирует с «Вагнером» за зоны влияния и ресурсы за рубежом. А во-вторых, у него есть шанс прижать ближний круг Путина, ответственный за гибридные операции Кремля за границей.

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