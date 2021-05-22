Белорусы урезали траты на покупки, а складские запасы товаров растут 22.05.2021, 18:09

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Годовая инфляция разогналась.

Розничный товарооборот в январе–апреле упал на 1,7% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020-го, следует из официальных данных Белстата, пишет telegra.ph. Падение розничного товарооборота происходит на фоне снижения средних зарплат два первых месяца этого года и разогнавшейся годовой инфляции.

К примеру, розничные продажи в первом квартале мяса упали на 4,2% (более актуальную информацию Белстат пока не обнародовал), свежих фруктов и орехов на 10,5%. Зато стали больше покупать рыбы (+4,1%) и свежего картофеля (+35,4%). Выросли также продажи слабоалкогольных напитков (+48,9%) и коньяка (+13%).

Из непродовольственных товаров заметно просели продажи автомобилей, цемента, холодильников и морозильников, обуви.

При этом в январе–марте к аналогичному периоду 2020-го заметно выросли складские запасы готовых холодильников и морозильников, телевизоров, строительных материалов, стиральных машин.

При этом с начала года некоторые овощи подорожали крайне ощутимо: к примеру, морковь — почти в полтора раза, картофель — больше чем на треть. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу из-за сильно дорожающих овощей и предлагают, как решить проблему.

Среди причин разогнавшейся инфляции - новогодний "подарок" от властей: с 1 января повысили НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары.

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