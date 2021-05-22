«Погиб в борьбе за свободу»: посол США в Беларуси выразила соболезнования родным и близким Витольда Ашурка 1 22.05.2021, 18:34

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Виновные в смерти политзаключенного должны понести ответственность.

Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и родственникам политзаключенного Витольда Ашурка, передает «Радыё Свабода».

Как написала посол в Twitter, Витольд Ашурок погиб в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси, «и необходимо, чтобы его незаконное заключение и бессмысленная смерть» понесли ответственность.

Ранее Делегация ЕС в Беларуси выразила «глубокие соболезнования родственникам Ашурка, его друзьям и всем, кто его знал. Пусть хорошие воспоминания помогут тебе пережить это тяжелое время».

«Европейский Союз подчеркивает свое требование о немедленном освобождении всех политических заключенных и произвольно задержанных лиц. Его цель - привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси», - написала делегация ЕС.

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