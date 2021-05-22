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Финал «Евровидения» 22 мая: Как его можно посмотреть в Беларуси

  • 22.05.2021, 19:16
Финал «Евровидения» 22 мая: Как его можно посмотреть в Беларуси

По белорусскому времени трансляция начинается в 22:00.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение 2021» начнется вечером в субботу, 22 мая. По белорусскому времени трансляция начинается в 22.00 часа, пишет kp.by.

В конце марта стало известно, что Беларусь в конкурсе участвовать не будет в этом году - участник не прошел цензуру конкурса. Чуть позже «Белтелерадиокомпания», которая традиционно вела трансляцию песенного форума, заявила, что в Беларуси в 2021-ом году Евровидение не покажут. Причину отказа в трансляции, объяснили своим мнением о том, что Минск не допустили к участию в конкурсе «по политическим мотивам».

Так что белорусы не смогут увидеть «Евровидение 2021» и поболеть за участников других стран? Как можно посмотреть «Евровидение 2021» из Беларуси:

Например, можно включить и смотреть трансляцию финала на официальном YouTube-канале Евровидения. Транслировать Евровидение будет российский Первый канал, здесь конкурс будет идти в привычном нам формате: с комментариями российских ведущих. Однако «ловить» Первый нужно будет по спутниковому ТВ, на сайте Первого канала для белорусов трансляцию онлайн посмотреть не получиться, из-за того, что мы не находимся на территории вещания.

Напомним, на «Евровидение 2021» в финале поборются исполнители из 26 стран. Предварительно 18 и 20 мая участники прошли отбор в полуфиналах.

В первом полуфинале, кроме Украины, в финал прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, России. После второго полуфинала к участию в финале допустили Албанию, Сербию, Болгарию, Молдавию, Португалию, Исландию, Сан-Марино, Швейцарию, Грецию и Финляндию.

Кроме исполнителей из этих стран в финале посоревнуются страны «большой пятерки»: певцы, представляющие Германию, Францию, Испанию, Великобританию и Италию, которые традиционно в отборе не участвуют. Еще автоматически в финал прошел представитель Нидерландов - страны, принимающей конкурс в этом году.

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