В апреле лекарства подорожали на 22,8% 22.05.2021, 19:21

Рост цен в Беларуси бьет рекорды.

Телеграм-канал «Нашы грошы» сегодня опубликовал любопытные данные о росте цен в апреле этого года. Оказалось, что больше всего подорожали лекарства (в среднем, на 22,8%) и майонез (на 21,9%), пишет «Онлайнер».

Напомним, 24 февраля этого года появилось постановление Совета министров о заморозке цен. Исходя из текста, все юрлица и ИП, которые производят, ввозят социально значимые товары и торгуют ими, должны заморозить цены на уровне 24 февраля. А с марта рост цен не должен превышать 0,2% в месяц. В список вошли и 50 наименований лекарств, цены на которые нельзя повышать более чем на 0,2%.

Майонез не входит в список социально значимых товаров, но туда входят молоко, яйца, сахар, из которых он состоит.

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