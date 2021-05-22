Самая темная ночь – перед рассветом 22.05.2021, 19:35

Мы на стороне добра и будущего и нас 97%.

Об этом пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

- Самая темная ночь – перед рассветом. Пока все еще темнеет, хотя день активно прибавляется. По ощущениям Майка, в ближайшее время намечается еще пара выстрелов хунты по своим конечностям. Все это нагнетание, с одной стороны, вызывает оторопь и страх, но, с другой стороны, очевидно указывает, что хунта прекрасно понимает свое нелегитимное положение. В таких условиях обеспечивать мнимое спокойствие можно, лишь постоянно повышая планку насилия, репрессий и расправ.

Оставшийся вместо Карпенкова Бедункевич оказался еще более отъявленным отморозком и активно взялся доказывать, что закрывать ГУБОПиК никак нельзя. Первым делом заговорил о признании бело-красно-белого флага нацистским. Вообще, конечно, на этой теме кукуха уехала окончательно.

Хунта не понимает, что надругательство над исторической символикой не решает проблему. Символы важны, но это лишь внешнее проявление желания жить нормально, самостоятельно определяя свою жизнь, без этого агротрэша и кучи безмозглых начальничков и контролеров всех мастей.

Хунта, которая думает, что если запретить бело-красно-белое сочетание, а на месте гибели жертв режима поставить мусорки, уже проиграла (к слову, Дорохович, убери мусорку с места убийства Тарайковского. Потому что символы всего лишь отражение желания свободы и справедливости, которое такими методами можно только обострить, а победить невозможно.

И вот тут хунту поджидает неприятный сюрприз: почему-то за национальную символику люди готовы идти под дубинки/пули карателей и в тюрьму, а красно-зеленую в мусорки выкидывают даже ябатьки после проплаченных мероприятий. Ответ прост: за исторической символикой желание свободы, за искусственной - теперь только пытки, нравственная пустота и моральная ущербность.

Самое забавное, что сейчас хунта сама толкает людей делать выбор, не оставляя поля для маневра и места для позиции над схваткой или под плинтусом. Или ты с хунтой, а значит, должен рьяно уничтожать все белорусское и независимое, или хунта тебя перестанет считать своим.

И это еще один инструмент саморазрушения. Хунта разрушает все до основания. Сейчас уже не то, что немного не до законов. Сейчас уже дело идет к полной анархии, которая одинаково работает в обе стороны. Можешь ты, а могут – тебя. Это очень сложно осознавать, это расшатывает нервы и психику, доводит до суицида. Но как писали великие, чем ближе государство к падению, чем многочисленнее его законы. Хунта несется в пропасть…

Мы на стороне света, добра и будущего. И нас 97 процентов.

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