Эксперт: С экономической точки зрения весь проект «Северный поток-2» – один сплошной убыток 22.05.2021, 19:41

Аналитик нефтегазового сектора – о судьбе газопровода и его значении.

Соединённые Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, задействованных на строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте американского Министерства финансов.

В соответствии с предложениями Госдепартамент США, в «черный список» вошли Морская спасательная служба, Мортранссервис, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, Коксохимтранс, а также 13 судов, включая «Академика Черского», – главную трубоукладывающую силу, имеющуюся в распоряжении России.

D среду Государственный департамент США объявил об отмене санкций в отношении компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Как пояснил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, это сделано «в национальных интересах США».

О судьбе проекта «Северный поток-2» в свете последних событий и о том, что дает проект непосредственно российскому населению русская служба «Голоса Америки» побеседовала с аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным.

- Как, по-вашему, все основные препоны по реализации спорного проекта сняты или еще есть какие-то варианты?

- Я склоняюсь к тому, что механически его, скорее всего, все же достроят, но возникнут некоторые проблемы с сертификацией и самое главное – с заполнением (ниток). Потому что по не так давно введенным европейским правилам трубы нельзя заполнить одному поставщику на 100 процентов. Здесь вступают в силу антимонопольные требования. Нужно, чтобы по ним проходил газ каких-то третьих сторон. А «Газпром» по (российскому) закону об экспорте газа является монополистом. Не исключаю также, что в случае какого-то обострения международных отношений санкции против «Северного потока – 2» могут быть вновь расширены. Словом, они будут над проектом висеть дамокловым мечом и дальше... Но самое пикантное заключается в том, что если Россия сократит до минимума или вообще прекратит транзит своего газа через Украину после 2024 года (после завершения срока действия заключенного контракта), то у Берлина появляется весьма серьезный рычаг воздействия на Москву. В принципе, Германия и вся остальная Европа зависят от российского газа все меньше и меньше, а Россия, наоборот, будет зависеть от потребителей и их капризов все больше и больше. Пока можно только гадать, чем на самом деле все завершится, но ситуация возникает интересная...

- А для чего сейчас вводятся американские санкции в отношении российских судов и компаний?

- Без этого никак не обойтись. Потому что этого требует американский закон еще от декабря 2019 года. Он просто обязывает Белый дом вводить санкции против судов, которые занимаются строительством трубопровода. Другое дело, что тут тоже есть своя хитрость. В законе говорится, что наказывать надо тех физических и юридических лиц, которые сознательно идут на структурированную, или обманную, транзакцию по переводу прав собственности. А именно это и сделал «Газпром». Поэтому если следовать букве закона, то его и надо наказывать, поскольку он прибег к жульнической схеме, скрыв свое право собственника. Вместо этого наказали, в частности, фиктивную контору, которой теперь стал формально принадлежать «Академик Черский».

- Некоторые в контексте перспектив «Северного потока-2» говорят о победе Путина…

- Нет тут никакой победы и быть не может. Последние переговоры в Рейкьявике Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном это лишний раз доказали. Для американской стороны ничего не изменилось. Никаких уступок с ее стороны не будет. Отказ (США) от санкций в отношении компании-оператора трубопровода и ее генерального директора следует рассматривать совершенно в другом контексте. Нынешняя администрация в Белом доме, как я понимаю, ставит задачей исправить то, что напортачил в Европе Трамп. Теперь надо восстанавливать трансатлантическое сотрудничество. А Россия во всех этих раскладах где-то там на 650-м месте. Разумеется, российская пропаганда подает это, конечно, как успех. Ну а как иначе, работа такая. Но считаться со страной, экономика, которой имеет микроскопическую долю в мировом ВВП, никто и никогда не будет.

- Что даст запуск «Северного проекта-2» простым россиянам?

- Про них-то точно здесь никто не думал. Даже, когда труба проходит, например, по территории Коми, то населенные пункты, которые находятся рядом с трассой, газа не получают. Он идет на экспорт, а о газификации местным жителям по-прежнему приходится только мечтать. А с экономической точки зрения весь проект – один сплошной убыток. Началось с того, что из госбюджета оплатили строительство нового газотранспортного коридора, в котором не было никакой нужды… Выброшены гигантские деньги, осевшие, впрочем, в карманах друзей Владимира Путина. И далее убытки только нарастали.

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