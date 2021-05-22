Медики рассказали о простом способе укрепить сердце и сосуды 22.05.2021, 19:43

Этот способ доступен каждому.

Прослушивание любимой музыки способствует защите сердечно-сосудистой системы от повреждений, считают американские кардиологи. Об этом пишет сайт medicina.ua.

Ученым из Университета штата Мэриленд впервые удалось доказать, что положительные эмоции от весёлых мелодий способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшают кровообращение. В то же время грустная или несущая отрицательные эмоции музыка (в частности тяжелый металл) заставляла кровеносные сосуды сужаться и сокращать кровоток. Также специалисты ранее доказали, что смех тоже полезен для сердца.

Врачи провели эксперимент, в котором использовали ультразвуковой тест в плечевой артерии на определение работы эндотелия — поверхности кровеносных сосудов — в ответ на широкий спектр стимулов, включая эмоции и лекарства.

Выяснилось, что ежедневное получасовое прослушивание радостных, бодрящих музыкальных композиций и песен в течение 6-8 месяцев позволяло на 26% повысить кровообращение в сосудах. Положительное физиологическое влияние музыкальной терапии заключалось и в активной выработке в мозге веществ под названием эндорфины, которые поднимают настроение и понижают болевые симптомы.

Музыкальная терапия как таковая применяется уже лет 30, если не дольше, очень широко, в сотнях, если не тысячах, центров по всему миру. Но в более широком контексте музыка использовалась для воздействия на физиологическое состояние организма испокон веков.

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