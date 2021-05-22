В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ 3 22.05.2021, 20:13

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Причины ЧП устанавливает спецкомиссия.

У самолета Су-30СМ на аэродроме Саки в оккупированном РФ Крыму незапланированно сработали системы катапультирования, сообщила ria.ru пресс-служба Южного военного округа.

Инцидент произошёл в пятницу. Истребитель находился на земле.

"В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", — уточнили в ЮВО.

Причины ЧП установит спецкомиссия, эксперты уже обследуют самолет на аэродроме.

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