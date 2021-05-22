Илья Шиманович стал серебряным призером ЧЕ по плаванию на дистанции 50 метров брассом 22.05.2021, 20:16

Илья Шиманович

Соревнования проходят в Будапеште.

На чемпионате Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия) завершился финал у мужчин на дистанции 50 метров брассом, где вторым к финишу добрался белорус Илья Шиманович, показавший время 26,55, пишет «Прессбол».

Это на 34 сотых медленнее, нежели проплыл победитель в этой дисциплине Адам Пити из Великобритании.

Бронзу завоевал Николо Мартиненги из Италии — 26,68.

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