Илья Шиманович стал серебряным призером ЧЕ по плаванию на дистанции 50 метров брассом
- 22.05.2021, 20:16
Соревнования проходят в Будапеште.
На чемпионате Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия) завершился финал у мужчин на дистанции 50 метров брассом, где вторым к финишу добрался белорус Илья Шиманович, показавший время 26,55, пишет «Прессбол».
Это на 34 сотых медленнее, нежели проплыл победитель в этой дисциплине Адам Пити из Великобритании.
Бронзу завоевал Николо Мартиненги из Италии — 26,68.