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Священник из Гомеля: Жажда правды и справедливости - одна из важнейших христианских ценностей

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  • 22.05.2021, 20:26
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Священник из Гомеля: Жажда правды и справедливости - одна из важнейших христианских ценностей

Белорусы изменились и сдаваться не намерены.

«Гомельская весна» обратилась за комментарием о происходящем в стране к участнику протестов 2020-го года, известному православному священнику отцу Владимиру:

«У меня на аватарке «Ятутбай» из солидарности и в поддержку, из элементарного христианского сочувствия людям, которым на ходу рисуют уголовное дело и станут ломать судьбы и здоровье.

Но не открыто за их профессиональную деятельность и смелость говорить объективно о всем происходящем в стране (что так и есть), а вновь это мерзкое — «ну, вы же сами все понимаете», задним числом подгоняя документы и реальность под излюбленную ими «неуплату налогов». Вновь всё тот же лозунг скармливают «народцу», мол, «буржуи зажрались».

Любой стране, которая хочет развиваться в сторону благополучия своих граждан, их прав и свобод, исходя из их интересов, необходима как воздух свободная пресса. Много и разной. Мы сможем научиться читать и выбирать. Если же исповедовать универсальную формулу: родина = правительство/правитель, не любишь власть = враг народа, тогда пару кнопок телевизора и пару названий газет достаточно для имитации представления спектра интересов общества, а на самом деле — жесткая цензура и диктат генеральной линии партии.

Ведь еще совсем недавно мы жили в такой же ситуации: ‘’простите, «правды» нет, но для вас есть «труд» за три копейки»’’. Разгромив окончательно независимые СМІ (которые и так работали в ужасных и неприемлемых условиях), захватившие власть в Беларуси без каких-либо помех прямо провозгласят известную триаду: «война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила». «Министерство правды» должно иметь прямой доступ к редактированию архивов и реальности. Независимая пресса досадно этому мешает, сбивая обывателя на совершенно ненужные размышления и сопоставления происходящего и пропаганды.

Прямо на наших глазах воплощаются самые мрачные пророчества Оруэлла: белстат топорно редактирует статистику смертности прошлых лет для сглаживания резкого роста ковидной смертности и «облагораживания» демографической картины. Христианский призыв епископа Юрия Кособуцкого молиться за арестованных журналистов тут же вылился в ночное вандальное нападение на здание курии и автомобиль настоятеля костела (очень похожий на авто касабуцкого). Но Азарёнок и госСМИ об этом странном «совпадении» никогда не напишут. Ради мира, конечно, и чтобы не разжигать. Примечательно, что это произошло в непосредственной близости и под обзором видеокамер губопика.

Лукашенко приходил к власти на фоне зияющих пустотой лакун в газетных публикациях о нем. Тогда, в большинстве своем, страна не возмутилась. Мы сами позволили зародиться этому 26- летнему кошмару и насилию. Свободная журналистика и немногие смельчаки все это время держали удар и многие даже до смерти, но продолжаться это больше не может. Белорусы смогли измениться и выйти против зла единственным возможным, но трагичным способом: противопоставить лжи и злу — правду и голгофу. Жажда правды и справедливости — одна из важнейших христианских ценностей и блаженств. И мы, с помощью Христовой, непременно насытимся. Иначе и быть не может".

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