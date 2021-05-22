Банк России распродает золото из резервов впервые с 2007 года 22.05.2021, 20:39

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Фото: АР

В апреле из хранилищ центробанка РФ вывезли еще 2 тонны слитков.

Банк России продолжает фиксировать сокращение запасов физического золота в международных резервах. По итогам апреля хранилища центробанка похудели еще как минимум на две тонны драгметалла, пишет finanz.ru.

Начав месяц с 73,8 млн унций к его концу ЦБ отчитался о наличии 73,7 млн.

Точный объем сделок установить невозможно: в статистике ЦБ вес золота округляется до одного знака после запятой. 100 тысяч унций (максимально возможный объем продажи) примерно равен 2-3 тоннам слитков.

Золото покидает ЦБ второй раз с начала года и в четвертый раз за последние 10 месяцев.

В январе из хранилищ государства ушло 100 тысяч унций. Ранее сокращение запасов у России на 40 тысяч унций зафиксировал МВФ. Сделки состоялись в июле (на 10 тысяч унций) и в сентябре (на 30 тысяч).

До этого золотой запас РФ сокращался только в 2007 году - на 1,2 тонны в первом квартале.

Начиная с 2008-го года ЦБ упорно приобретал слитки и за это время нарастил запасы в 5 раз. Начав с 20-30 тонн в квартал, он удвоил скорость покупок в 2014 году, когда аннексия Крыма вызвала шквал санкций Запада.

В 2018 году Россия вышла на 6-е место в мире по размеру золотого запаса, обогнав Китай, а в 2020-м - вплотную приблизилась к Франции, у которой в резервах 2,436 тысячи тонн (против 2,295 тысячи тонн у РФ).

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