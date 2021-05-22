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Как белорусам отдохнуть на берегу моря в Украине?

  • 22.05.2021, 20:58
  • 1,992
Как белорусам отдохнуть на берегу моря в Украине?

Подробный список документов для въезда в Украину.

Сезон отпусков не за горами. Какие документы понадобятся белорусам для выезда в Украину в этом году?

По информации Госпогранкомитета, в настоящее время для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, через наземные пункты пропуска выезд временно приостановлен, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Кого не касается данное постановление?

Например, белорусов, которые выезжают в Украину в связи с тяжёлой болезнью или смертью близкого родственника, супруга или супруги, а также лицам их сопровождающих. Какие документы нужно иметь при себе, читайте здесь.

Для иностранных граждан выезд из Беларуси не ограничен, но пересечь границу возможно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

Выехать для отдыха на автомобиле или автобусе в настоящее время не получится.

Через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но возможен не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции.

Для въезда в Украину требуются следующие документы:

— обязательно отрицательный ПЦР-тест (сделанный не ранее 72 часов);

— обязательно медицинская страховка; с 24 марта всем иностранцам нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением Covid-19, обсервацией и действующий на весь срок пребывания в Украине;

— обратный билет (лучше уже купленный);

— бронь гостиницы (можно с отменой);

— наличные на время пребывания или справка с банковского счёта, что у вас есть деньги;

— приглашение от компании или частного лица (рекомендуют иметь именно оригинал с печатью нотариуса);

— по прилёту вам дадут заполнить ещё два документа: анкету здоровья и миграционную карточку.

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