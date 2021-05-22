Свободу правде требовали белорусы в Вильнюсе
- 22.05.2021, 21:04
Акция прошла возле посольства Беларуси.
«Свободу правде!» – под таким лозунгом состоялась акция солидарности с журналистами возле посольства Беларуси в Вильнюсе. Об этом сообщает «Белсат».
Участники держали плакаты с задержанными журналистами. Зачитали письма от журналистов Владимира Лапцевича и Александра Буракова.
Минутой молчания почтили память погибшего политзаключенного Витольда Ашурка. Второй день белорусы несут цветы и зажигают свечи в его честь.