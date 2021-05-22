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Свободу правде требовали белорусы в Вильнюсе

  • 22.05.2021, 21:04
Свободу правде требовали белорусы в Вильнюсе
Фото: «Белсат»

Акция прошла возле посольства Беларуси.

«Свободу правде!» – под таким лозунгом состоялась акция солидарности с журналистами возле посольства Беларуси в Вильнюсе. Об этом сообщает «Белсат».

Участники держали плакаты с задержанными журналистами. Зачитали письма от журналистов Владимира Лапцевича и Александра Буракова.

Минутой молчания почтили память погибшего политзаключенного Витольда Ашурка. Второй день белорусы несут цветы и зажигают свечи в его честь.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
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