Свободу правде требовали белорусы в Вильнюсе 22.05.2021, 21:04

Фото: «Белсат»

Акция прошла возле посольства Беларуси.

«Свободу правде!» – под таким лозунгом состоялась акция солидарности с журналистами возле посольства Беларуси в Вильнюсе. Об этом сообщает «Белсат».

Участники держали плакаты с задержанными журналистами. Зачитали письма от журналистов Владимира Лапцевича и Александра Буракова.

Минутой молчания почтили память погибшего политзаключенного Витольда Ашурка. Второй день белорусы несут цветы и зажигают свечи в его честь.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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