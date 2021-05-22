«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу, прервав гегемонию Барселоны и Реала
- 22.05.2021, 21:17
Это 11-й титул в истории клуба.
Мадридский «Атлетико» впервые за семь лет стал чемпионом Испании, одержав волевую победу над Вальядолидом в заключительном туре первенства, пишет nv.ua.
«Матрасники» ушли на перерыв, уступая в счете 0:1. Однако после перерыва подопечные Диего Симеоне забили дважды и завоевали чемпионский титул.
Это 11-й титул в истории клуба. В предыдущие семь лет чемпионом Испании становились либо «Барселона», либо «Реал».
Мадридский «Реал», который мог опередить «Атлетико» в случае потери им очков, дома одержал волевую победу над «Вильярреалом» — 2:1.
Немотивированная Барселона в гостях обыграла Эйбар, который замкнул турнирную таблицу Примеры.
В лиге чемпионов в следующем сезоне от Испании сыграют «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья», в Лиге Европы — Реал Сосьедад и Бетис, в Лиге конференций — Вильярреал.
В предыдущем туре Атлетико в концовке вырвал победу и сохранил лидерство, Барселона проиграла и потеряла шансы на чемпионство.