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«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу, прервав гегемонию Барселоны и Реала

  • 22.05.2021, 21:17
«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу, прервав гегемонию Барселоны и Реала

Это 11-й титул в истории клуба.

Мадридский «Атлетико» впервые за семь лет стал чемпионом Испании, одержав волевую победу над Вальядолидом в заключительном туре первенства, пишет nv.ua.

«Матрасники» ушли на перерыв, уступая в счете 0:1. Однако после перерыва подопечные Диего Симеоне забили дважды и завоевали чемпионский титул.

Это 11-й титул в истории клуба. В предыдущие семь лет чемпионом Испании становились либо «Барселона», либо «Реал».

Мадридский «Реал», который мог опередить «Атлетико» в случае потери им очков, дома одержал волевую победу над «Вильярреалом» — 2:1.

Немотивированная Барселона в гостях обыграла Эйбар, который замкнул турнирную таблицу Примеры.

В лиге чемпионов в следующем сезоне от Испании сыграют «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья», в Лиге Европы — Реал Сосьедад и Бетис, в Лиге конференций — Вильярреал.

В предыдущем туре Атлетико в концовке вырвал победу и сохранил лидерство, Барселона проиграла и потеряла шансы на чемпионство.

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