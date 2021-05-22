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«Евровидение 2021»: букмекеры назвали вероятного победителя

  • 22.05.2021, 21:28
«Евровидение 2021»: букмекеры назвали вероятного победителя

Сегодня на сцене в Роттердаме выступят представители 26 стран.

Из первого полуфинала в финал прошли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Десятка финалистов из второго полуфинала: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия, пишет «Униан».

Также 6 стран прошли в финал без конкурса: это страны-основательницы Великобритания, Италия, Франция, Испания и Германия, а также страна, которая проводит конкурс (в этом году - Нидерланды).

Так, букмекеры обновили свои прогнозы и назвали вероятного победителя.

Во главе таблицы остаются представители Италии - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni". Вторую строчку занимает участница из Франции Barbara Pravi с композицией "Voilà". На "бронзу" претендует конкурсантка из Мальты Destiny Chukunyere с песней "Je Me Casse". Украинский коллектив Go-A Band с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимает 4 место.

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