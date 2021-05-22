Витольд Ашурок: Нужно делать свое 22.05.2021, 21:41

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Опубликовано видео с погибшим политзаключенным.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, которое было сделано 30 мая 2020-го года во время сбора подписей за Светлану Тихановскую.

Видео свидетельствует о том, что 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок был настоящим белорусом, который верил, что мы победим. И так на самом деле скоро будет!

Напомним, вчера стало известно, что в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

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