В Литве с 25 мая начнет действовать «паспорт возможностей» 22.05.2021, 22:04

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Тестироваться можно будет в Вильнюсе.

С 25 мая 2021 года в Литве действует "паспорт возможностей". С 6:30 ч. в понедельник будут работать два центра тестирования, где можно сдать тест на получение такого паспорта: на Лукишкской площади и на ул. В.Герулайчё, 1. Тестирование бесплатное, пишет delfi.lt.

В этих пунктах планируют делать по 800 тестов на антигены в день. Паспорт у сдавших такой тест будет действовать 24 ч. с момента взятия пробы.

"Паспорт возможностей" также получат переболевшие коронавирусом (не позже 180 дней с момента заболевания), привитые двумя дозами Pfizer и Moderna, одной дозой Johnson & Johnson и одной дозой Vaxzevria – через 4 недели, в случае с Vaxzevria важно не позже чем через 12 недель сделать вторую прививку, иначе паспорт не будет действовать.

Детям до 16 лет паспорт не нужен, достаточно предъявить удостоверение личности.

"Пока мы планируем в каждом пункте делать по 400 тестов в день, если будет больше желающих, соответственно будем корректировать планы. На Лукишкской площади будут работать 16 специалистов", – сказала директор Vilnius sveikiau Гуода Ропайте-Бейге.

Пункты будут работать ежедневно с 6:30 до 21.15 ч.

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