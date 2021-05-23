«Быть над схваткой не получится» 10 23.05.2021, 8:00

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Мы должны поддерживать всех, кто является голосом свободы.

Белорусская диаспора в Польше присоединились к поддержке свободы слова в нашей стране. «Беларускі Моладзевы Хаб» провел в Варшаве акцию солидарности с белорусскими медиа. Также в польской столице вспоминали политзаключенного Витольда Ашурка, который вчера умер в шкловской колонии.

В своем выступлении главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина напомнила, что Лукашенко с самого начала своего правления начал уничтожать свободную прессу

— Сначала он захватил телевидение, потом уничтожил независимые радиостанции, потом стал уничтожать газеты. Пять газет, где я работала с конца 90-х, одна за другой были закрыты. В 2010 году Лукашенко решил взяться за интернет. Вы знаете, что произошло с «Хартией-97».

Самая большая трагедия для нас — убийство основателя нашего сайта Олега Бебенина. Потом были уголовные дела, обыски, аресты журналистов. Сейчас мы вынуждены работать из Польши.

В 2020 году Лукашенко перешел к окончательному уничтожению свободы слова в Беларуси. Были заблокированы большинство независимых ресурсов. Сейчас мы видим ситуацию с tut.by. Меня это абсолютно не удивляет, это абсолютно закономерный процесс. Я всегда говорила журналистам, что быть над схваткой не получится. Нужно бороться, потому что мы имеем дело с фашисткой диктатурой, которая будет только усиливаться и уничтожать все живое. Поэтому сегодня мы, конечно же, должны выразить солидарность с преследуемыми журналистами, людьми, которые сидят в тюрьмах. В тюрьмах сидят не только журналисты, тысячи политзаключенных сегодня находятся за решеткой.

Наталья Радина

Вчера погиб один из политзаключенных — Витольд Ашурок. Я очень боюсь, что это не последняя смерть, потому что условия в белорусских тюрьмах чудовищные, людей пытают, они находятся в невыносимо тяжелых условиях. Каждый день их жизни и здоровье подвергаются опасности. Сроки, которые сегодня получают люди в тюрьмах, чудовищные. Пять, восемь, десять, двенадцать, восемнадцать лет.

Мы не имеем права сегодня останавливаться. Мы не имеем права бояться. Мы не имеем права ничего ждать. Мы все должны действовать. Вы, те, кто находятся сегодня здесь, в относительной безопасности, должны делать все возможное, чтобы эти люди как можно скорее вышли на свободу. Наша родина, люди в Беларуси, политические заключенные, журналисты, все нуждаются в нашей поддержке.

Самое важное, что мы можем сделать за рубежом — требовать экономических санкций. Не только персональных, а именно экономических санкций. Проводите пикеты, приходите к парламентам, к министерствам иностранных дел, к правительствам, встречайтесь с политиками. Не только в Польше, но и в других странах Евросоюза. Требуйте введения экономических санкций. Не ждите, что за вас это сделают некие лидеры. Вы — сила! Вы должны это делать! Я призываю вас к солидарности, к реальным действиям. Мало просто менять аватарку, мало просто фотографироваться на акциях с бело-красно-белым флагом. Важно предпринимать конкретные действия.

Я хочу напомнить фамилии журналистов, которые погибли за время правления Лукашенко, некоторые люди были убиты, некоторые из них были похищены, некоторые из них умерли раньше времени, потому что подвергались репрессиям. Их смерть однозначно была вызвана вот этим состоянием, в котором они были вынуждены жить и работать.

Я хочу сейчас назвать эти имена, чтобы мы их вспомнили:

Дмитрий Завадский, телевизионный журналист,

Олег Бебенин, основатель сайта «Хартия-97»,

Павел Шеремет, основатель сайта «Белорусский партизан»,

Юрий Зиссер, основатель сайта tut.by,

Петр Марцев, основатель «Белорусской деловой газеты», газеты «Имя»,

Вероника Черкасова, журналист газеты «Солидарность»,

Василий Гродников, журналист газеты «Народная воля»,

Алесь Липай, основатель сайта БелаПАН,

Юрий Бушляков, журналист «Радио Свобода»,

Ольга Короткевич, журналист «Радио Свобода»,

Игорь Герменчук, главный редактор газеты «Свабода»,

Виктор Ивашкевич, главный редактор газеты «Рабочий».

За каждым из этих журналистов стоят крупнейшие независимые белорусские медиа, за каждым из этих журналистов стоит Вселенная и целая планета. Давайте почтим память минутой молчания. Спасибо. Жыве Беларусь!

Директор kyky.org Саша Романова рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться журналистам ее портала. Она считает, что Лукашенко хочет вернуть страну в 94-й год, но это невозможно, так как у него 3%:

— Что можем сделать мы, не пещерные люди, которые не хотят возвращения в Советский союз, в государство, которое «синепалый» считает для себя достойным. Мы можем подписать на независимые ресурсы в Telegram, Instagram, использовать VPN. Подпишитесь на них.

Затем выступил заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий. Этим летом журналисты независимого телеканала столкнулись с беспрецедентным давлением: более 390 суток административных арестов, десятки тысяч долларов штрафов. В феврале этого года журналистки «Белсата» Дарья Чульцова и Екатерина Андреева получили по два года колонии. Алексей Диковицкий призвал к солидарности с независимыми медиа и отметил, что только постоянное давление способно освободить узников режима:

— Нужно объяснять, нужно протестовать, нужно бороться. Потому что без поддержки нам, независимым медиа, будет очень сложно.

Выступает Алексей Диковицкий

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил о важности продолжения общей борьбы против нелегитимного режима. Также политик отметил, что причины смерти в шкловской колонии Витольда Ашурка должны быть тщательно расследованы, а также напомнил, что сегодня в 22:00 по минскому времени каждому неравнодушному белорусу важно зажечь свечи в память о Витольде.

В комментарии для сайта Charter97.org одна из организаторов акции, cоосновательница «Беларускага Моладзевага Хаба» Станислава Глинник отметила, что атаки на независимые медиа не должны сходить режиму с рук:

— Нельзя выпускать это из виду. Мы должны поддерживать всех тех, кто является голосом свободы в Беларуси, чтобы эта военная хунта не захватила абсолютно все. Нельзя опускать руки, нужно продолжать бороться. Нужно добиваться экономических санкций, потому что в данный момент именно такие радикальные меры ускорят нашу победу. Мы в любом случае победим, вопрос только в том, сколько времени пройдет, как долго будут страдать люди, как долго будут сидеть в тюрьмах, как долго будут ломаться судьбы белорусов. Чем быстрее и жестче будут наши действия, тем быстрее мы победим.

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