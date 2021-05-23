«Евровидение» выиграла рок-группа из Италии 8 23.05.2021, 8:03

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Стали известны результаты голосования зрителей и жюри.

В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся гранд-финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

В гранд-финале выступили представители 26 стран — десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран Большой пятерки (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция), и представитель страны-хозяйки конкурса — Нидерландов.

Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Måneskin, выступившая с песней Zitti E Buoni.

По суммарным результатам зрительского голосования и жюри Måneskin получили 524 балла. Представители Италии получили от зрителей наибольшее количество баллов — 318. Жюри 39 стран суммарно дало итальянцам 206 баллов.

Второе место с 499 баллами заняла певица из Франции Барбара Прави. На третьей строчке — представитель Швейцарии Джон Мухарремай, выступивший под псевдонимом Gjon's Tears. Он получил 432 балла.

Далее места распределились так: Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое, Go_A (Украина) - пятое.

Певица Manizha, представлявшая Россию, заняла девятое место. У нее 204 балла.

Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды по результатам зрительского голосования набрали 0 баллов. При этом Великобритания не получила ни одного балла и от жюри и заняла последнее, 26-е место.

Группа Måneskin в 2017 году заняла второе место в итальянской версии шоу X-Factor, а в этом году выиграла итальянский конкурс песни Sanremo. В группу входят вокалист Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис (бас-гитара), Томас Раджи (гитара) и Итан Торкио (барабаны).

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