Извержение вулкана в Конго: поток лавы достиг близлежащего города

Извержение вулкана в Конго: поток лавы достиг близлежащего города1
- 23.05.2021, 8:09
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Население эвакуируют.
Правительство Демократической Республики Конго начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго.
Об этом сообщило Министерство связи и СМИ ДРК в Twitter, передает nv.ua.
«Активирован план эвакуации из города Гома. Решение правительства принято во время кризисного заседания под председательством премьер-министра Лукона де Сама. Докладчик — министр Патрик Муйая», — говорится в сообщении.
#RDC #EruptionNyiragongo Le Plan d’évacuation de la Ville de Goma a été activé. Décision du Gouvernement prise au cours d’une réunion de crise présidée en urgence par le Premier Ministre @LukondeSama - Compte-rendu du Ministre @PatrickMuyaya pic.twitter.com/1LviCnogY8— Ministère de la Communication et Médias/RDC (@Com_mediasRDC) May 22, 2021
Как сообщает MNCTV CONGO, границу для беженцев из Гома открыли власти Руанды. Местные жители пересекают границу в районе провинции Рубаву. Беженцев разместят в зданиях школ и храмов.
По данным телеканала, лава вулкана уже достигла Муниги — района города Гома. По пути потоками лавы были сожжены три села.
#AlMomento Entra en erupción el #volcán #Nyiragongo en República Democrática del Congo 🇨🇩 #RDCONGO— Jeanette Alcantar (@JeaneteAlcantar) May 22, 2021
Así el obrevuelo sobre la erupción fisural que se formó hace unas horas.
📹 @paulakahumbu pic.twitter.com/BcVdhypnR7
Как рассказал Reuters конголезский вулканолог Дарио Тедеско, в горе Ньирагонго образовалась трещина, через которую просочилась лава и двинулась на юг в сторону города. Как сообщил агентству другой вулканолог, находящийся сейчас в Гоме, лава уже достигла аэропорта на окраине города.
The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD— Tom Peyre-Costa (@Tom_Peyre_Costa) May 22, 2021
Sending our prayers, with no roads connecting villages and provinces even an evacuation plan is utopia. Poor Congolese people #Goma @fatshi13 @Presidence_RDC pic.twitter.com/x1vqWwyBoy— Gloria Mwenge Bitomwa (@glorbit1) May 22, 2021
🚨🚨Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.— MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021
La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne
Последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году. Тогда погибли 250 человек и еще 120 тысяч остались без крова после того, как лава накрыла город Гома.
Исследователи, наблюдающие за вулканом, обеспокоены тем, что вулканическая активность, которая наблюдалась в течение последних пяти лет, очень подобна той, что предшествовала извержением в 1977 и 2002 годах.