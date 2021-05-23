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Извержение вулкана в Конго: поток лавы достиг близлежащего города

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  • 23.05.2021, 8:09
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Извержение вулкана в Конго: поток лавы достиг близлежащего города

Население эвакуируют.

Правительство Демократической Республики Конго начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго.

Об этом сообщило Министерство связи и СМИ ДРК в Twitter, передает nv.ua.

«Активирован план эвакуации из города Гома. Решение правительства принято во время кризисного заседания под председательством премьер-министра Лукона де Сама. Докладчик — министр Патрик Муйая», — говорится в сообщении.

Как сообщает MNCTV CONGO, границу для беженцев из Гома открыли власти Руанды. Местные жители пересекают границу в районе провинции Рубаву. Беженцев разместят в зданиях школ и храмов.

По данным телеканала, лава вулкана уже достигла Муниги — района города Гома. По пути потоками лавы были сожжены три села.

Как рассказал Reuters конголезский вулканолог Дарио Тедеско, в горе Ньирагонго образовалась трещина, через которую просочилась лава и двинулась на юг в сторону города. Как сообщил агентству другой вулканолог, находящийся сейчас в Гоме, лава уже достигла аэропорта на окраине города.

Последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году. Тогда погибли 250 человек и еще 120 тысяч остались без крова после того, как лава накрыла город Гома.

Исследователи, наблюдающие за вулканом, обеспокоены тем, что вулканическая активность, которая наблюдалась в течение последних пяти лет, очень подобна той, что предшествовала извержением в 1977 и 2002 годах.

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