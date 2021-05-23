Извержение вулкана в Конго: поток лавы достиг близлежащего города 1 23.05.2021, 8:09

2,726

Население эвакуируют.

Правительство Демократической Республики Конго начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго.

Об этом сообщило Министерство связи и СМИ ДРК в Twitter, передает nv.ua.

«Активирован план эвакуации из города Гома. Решение правительства принято во время кризисного заседания под председательством премьер-министра Лукона де Сама. Докладчик — министр Патрик Муйая», — говорится в сообщении.

#RDC #EruptionNyiragongo Le Plan d’évacuation de la Ville de Goma a été activé. Décision du Gouvernement prise au cours d’une réunion de crise présidée en urgence par le Premier Ministre ⁦@LukondeSama⁩ - Compte-rendu du Ministre ⁦@PatrickMuyaya⁩ pic.twitter.com/1LviCnogY8 — Ministère de la Communication et Médias/RDC (@Com_mediasRDC) May 22, 2021

Как сообщает MNCTV CONGO, границу для беженцев из Гома открыли власти Руанды. Местные жители пересекают границу в районе провинции Рубаву. Беженцев разместят в зданиях школ и храмов.

По данным телеканала, лава вулкана уже достигла Муниги — района города Гома. По пути потоками лавы были сожжены три села.

#AlMomento Entra en erupción el #volcán #Nyiragongo en República Democrática del Congo 🇨🇩 #RDCONGO

Así el obrevuelo sobre la erupción fisural que se formó hace unas horas.

📹 @paulakahumbu pic.twitter.com/BcVdhypnR7 — Jeanette Alcantar (@JeaneteAlcantar) May 22, 2021

Как рассказал Reuters конголезский вулканолог Дарио Тедеско, в горе Ньирагонго образовалась трещина, через которую просочилась лава и двинулась на юг в сторону города. Как сообщил агентству другой вулканолог, находящийся сейчас в Гоме, лава уже достигла аэропорта на окраине города.

The situation in #Goma is worsening. The lava has reached the airport and should not stop until the lake. Massive population movements towards the north or Rwanda. Some NGOs evacuating. #Nyiragongo pic.twitter.com/G4HEjdHJFD — Tom Peyre-Costa (@Tom_Peyre_Costa) May 22, 2021

Sending our prayers, with no roads connecting villages and provinces even an evacuation plan is utopia. Poor Congolese people #Goma @fatshi13 @Presidence_RDC pic.twitter.com/x1vqWwyBoy — Gloria Mwenge Bitomwa (@glorbit1) May 22, 2021

🚨🚨Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.



La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne — MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

Последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году. Тогда погибли 250 человек и еще 120 тысяч остались без крова после того, как лава накрыла город Гома.

Исследователи, наблюдающие за вулканом, обеспокоены тем, что вулканическая активность, которая наблюдалась в течение последних пяти лет, очень подобна той, что предшествовала извержением в 1977 и 2002 годах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».