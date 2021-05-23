Тысячи белорусов приняли участие в акции памяти о Витольде Ашурке

Тысячи белорусов приняли участие в акции памяти о Витольде Ашурке1
- 23.05.2021, 8:14
- 2,626
По стране прокатилась волна солидарности.
Тысячи белорусов продолжают зажигать свечи в память о погибшем политзаключенном Витольде Ашурке, сообщает ТГ-канал «Беларусь головного мозга».
«Гибель Витольда Ашурка — еще одна неизгладимая рана для народа Беларуси. Сегодня в память о нем беларусы зажигают свечи на улице и в своих домах.
Беларус, активист и настоящий патриот, Витольд Михайлович заплатил за свои убеждения слишком высокую цену. Мы приложим все усилия, чтобы его гибель не оказалась напрасной.
Жыве Беларусь!», — написал один из участников акции.