Тысячи белорусов приняли участие в акции памяти о Витольде Ашурке 1 23.05.2021, 8:14

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По стране прокатилась волна солидарности.

Тысячи белорусов продолжают зажигать свечи в память о погибшем политзаключенном Витольде Ашурке, сообщает ТГ-канал «Беларусь головного мозга».

«Гибель Витольда Ашурка — еще одна неизгладимая рана для народа Беларуси. Сегодня в память о нем беларусы зажигают свечи на улице и в своих домах.

Беларус, активист и настоящий патриот, Витольд Михайлович заплатил за свои убеждения слишком высокую цену. Мы приложим все усилия, чтобы его гибель не оказалась напрасной.

Жыве Беларусь!», — написал один из участников акции.

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