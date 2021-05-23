Медики рассказали, как отличить аллергию от коронавируса 23.05.2021, 8:18

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В первые дни симптомы очень похожи.

При наступлении жаркой погоды активизируется цветение различных растений, способных вызвать у людей аллергические реакции. Интересно, что в первые дни аллергию легко спутать с первыми признаками коронавируса из-за схожести симптомов, пишет healthinfo.ua.

Инфекционист Андрей Поздняков объяснил, как различить COVID-19 и аллергию. По его словам, аллергические реакции обычно вызывают только респираторные признаки и не должны осложнять общее состояние.

"И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления", - отметил врач.

При аллергии человек не должен слишком быстро утомляться и чувствовать слабость, добавил специалист.

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