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«Белнефтехим» вдруг резко перестал отличать новополоцкую нефть от мозырской»

  • 23.05.2021, 8:25
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«Белнефтехим» вдруг резко перестал отличать новополоцкую нефть от мозырской»

Санкции США делают белорусский экспорт все более токсичным.

«Тут кое-кто вчера подробно объяснял своим евразийским коллегам, как конкретно его надо спасать. То есть пальцы не разжимаются у одного, а спасать его, получается, надо уже всем евразийским миром. Чтобы все вместе дружно навалились на супостатов ответными санкциями. Потому что белорусский ассиметричный ответ супостатов не впечатляет», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Правда, надо сказать, что среди евразийских коллег ответного энтузиазма что-то не наблюдалось. Вот даже в рамках единого евразийского экономического пространства никто не рвется разделить с белорусскими властями их одиночество. Потому что, такое одиночество, как у белорусских властей, как дурная болезнь – передается при незащищенных контактах.

Вчера международный перевозчик MAERSK деликатно намекнул, что к грузам белорусских компаний лучше лишний раз не прикасаться. Чтобы не подхватить чего-нибудь трудноизлечимого. MAERSK перечислил особо заразные компании, но уточнил, что и с другими надо вести дела с осторожностью. Во избежание, так сказать, вторичного заражения. Ты помнишь, что «Белнефтехим» вдруг резко перестал отличать новополоцкую нефть от мозырской. Ну вот, видимо, перевозчики, которые заботятся о своем здоровье, на всякий случай ни к какой белорусской нефти не будут прикасаться.

Вон Siemens вместе с прагматичными членами шведского правительства совершил незащищенный акт внешнеторгового взаимодействия с белорусским Минэнерго и подхватил политический скандал, осложненный парламентскими слушаниями. Теперь, глядишь, другие прагматики, которым захочется заключить сделку с белорусскими властями, сначала посчитают – хватит ли им прибыли на лечение.

Но, что характерно, белорусские власти же и внутри страны чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Казалось бы, столько всего вокруг «настабилизировали», а одиночество никуда не делось.

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