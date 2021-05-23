Ученые нашли в Карибском море затерянный архипелаг 23.05.2021, 8:30

3,910

По нему 40 миллионов лет назад мигрировали животные.

Древние окаменелости показывают, что животные родом из Южной Америки жили на Антильских островах у побережья Центральной Америки. Но как они перебрались через море? Согласно новому исследованию — через массивы суши, которые затем были затоплены океаном, пишет «Вокруг света. Украина».

Эти животные определенно не могли проплыть несколько сотен километров по Карибскому морю. Поэтому, они либо плыли на случайных обломках растительности, либо использовали сухопутные мосты, которые затем исчезли.

Новое исследование, опубликованное в журнале Earth—Science Reviews, поддерживает вторую гипотезу, предполагающую, что движения тектонических плит, а также распространение и сокращение ледников в течение миллионов лет могли предоставить диким животным путь, по которому они могли путешествовать.

Команда смоделировала движение тектонических плит около 40 миллионов лет назад вокруг стыка между Малыми Антильскими островами, Большими Антильскими островами и подводной горой хребта Авес , демонстрируя, как участки суши могут формироваться и снова разрушаться.

На возникновение и исчезновение этих архипелагов и островов также повлияло повышение и понижение уровня моря, контролируемое таянием ледников, которое ученые смоделировали для периода в 1,5 миллиона лет.

Исследователи учли в расчетах сейсмические данные, собранные в этом регионе за последние 40 лет, а также текущую географию островов. Команда смогла вернуться к периоду позднего эоцена, сопоставив береговые линии островов с эпохой, когда они должны были появиться из океана.

Такие сухопутные мосты встречались чаще, чем считалось раньше, и существовали миллионы лет, а затем исчезали еще на миллионы. Когда-то суша связывала и Россию с Канадой, и Великобританию с остальной Европой.

Хотя идея континентальных массивов в районе Антильских островов предлагалась и раньше, никто еще не анализировал ее так подробно и с использованием такого объема данных. В будущем исследователи хотят использовать те же методы, чтобы расширить свои модели на юг и покрыть всю Карибскую плиту.

На данный момент также предстоит проделать работу вокруг Малых Антильских островов — требуется более полная летопись окаменелостей и лучшая реконструкция древней географии области между Гваделупой и Венесуэлой, чтобы более точно проложить пути, которые когда-то существовали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».