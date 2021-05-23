Польша первой в НАТО закупит боевые беспилотники Bayraktar у Турции 1 23.05.2021, 8:37

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Польская армия получит в распоряжение проверенное оружие.

Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники. В общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2, первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году, сообщает портал Polskie Radio.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, "польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении".

Турецкие беспилотники были испытаны в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами. Контракт с Турцией также включает логистический и учебный пакеты. Его планируется заключить 25 мая, когда президент Польши Анджей Дуда отправится в Турцию с официальным визитом.

Турецкие беспилотники

Ранее, в 2019 году, соглашение о поставках шести дронов Bayraktar ТВ2 и трех наземных станций их управления подписали Киев и Анкара. Турецкая компания Baykar Makina уже поставляет свои боевые беспилотники в Азербайджан, Катар и Ливию. По данным, предоставляемым самой Турцией, страна является четвертым по величине в мире производителем боевых дронов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставками турецких дронов заинтересовались в Саудовской Аравии.

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