«Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг, несмотря на дождь и ветер?» 3 23.05.2021, 8:59

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Фото: «Белсат»

И никакая сила не смогла бы заставить его сложить флаг и пойти домой.

Телеканал «Белсат» опубликовал уникальное видео о мужестве героя Беларуси Витольда Ашурка:

— Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг и не уходит со своего места, несмотря на сильный дождь и ветер?

Это настоящий, гордый белорус — Витольд Ашурок.

30 мая 2020 года в Лиде во время сбора подписей за кандидатов, когда все начали расходиться из-за плохой погоды, он стоял с флагом, полностью промокший, и никакая сила не смогла бы заставить его сложить флаг и пойти домой.

Посмотрите, что он говорил в тот день.

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