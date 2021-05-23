«Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг, несмотря на дождь и ветер?»3
- 23.05.2021, 8:59
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И никакая сила не смогла бы заставить его сложить флаг и пойти домой.
Телеканал «Белсат» опубликовал уникальное видео о мужестве героя Беларуси Витольда Ашурка:
— Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг и не уходит со своего места, несмотря на сильный дождь и ветер?
Это настоящий, гордый белорус — Витольд Ашурок.
30 мая 2020 года в Лиде во время сбора подписей за кандидатов, когда все начали расходиться из-за плохой погоды, он стоял с флагом, полностью промокший, и никакая сила не смогла бы заставить его сложить флаг и пойти домой.
Посмотрите, что он говорил в тот день.