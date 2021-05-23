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«Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг, несмотря на дождь и ветер?»

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  • 23.05.2021, 8:59
  • 4,386
«Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг, несмотря на дождь и ветер?»
Фото: «Белсат»

И никакая сила не смогла бы заставить его сложить флаг и пойти домой.

Телеканал «Белсат» опубликовал уникальное видео о мужестве героя Беларуси Витольда Ашурка:

— Кто этот мужественный человек, который высоко держит бело-красно-белый флаг и не уходит со своего места, несмотря на сильный дождь и ветер?

Это настоящий, гордый белорус — Витольд Ашурок.

30 мая 2020 года в Лиде во время сбора подписей за кандидатов, когда все начали расходиться из-за плохой погоды, он стоял с флагом, полностью промокший, и никакая сила не смогла бы заставить его сложить флаг и пойти домой.

Посмотрите, что он говорил в тот день.

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