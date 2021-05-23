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Специалисты выяснили, как и когда закончится пандемия COVID-19

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  • 23.05.2021, 9:09
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Специалисты выяснили, как и когда закончится пандемия COVID-19

Американские ученые построили компьютерную модель.

Прошло примерно полтора года после возникновения уханьской вспышки COVID-19. Портал STAT расспросил экспертов, когда прекратится пандемия и как будет выглядеть конец.

За последний век человечество пережило четыре пандемии: начавшиеся в 1918, 1957, 1968 и 2009 годах. Все их вызвали вирусы гриппа. Также в конце XIX века по планете распространился "русский грипп", но в этом случае патоген не установлен. Некоторые считают, что им был коронавирус OC43, который перекинулся с животных на человека, предположительно, в это же время.

Эти вирусы не исчезли, и к ним не выработался коллективный иммунитет. Но люди сравнительно редко болеют гриппом в тяжелой форме, а вспышки не распространяются на всю планету. Пандемические вирусы стали эндемическими.

Если SARS-CoV-2 подчиняется той же закономерности, то в будущем будет вызывать разве что простуду, как еще четыре коронавируса. Вопрос — когда это произойдет. Вирусы гриппа делались эндемическими за полтора-два года. Но SARS-CoV-2 — другой патоген, а как вели себя "простудные" коронавирусы в прошлом, неизвестно.

В начале 2021 года американские ученые построили компьютерную модель. Они исходили из того, что "простудные" коронавирусы способны повторно инфицировать человека, но выработанного иммунитета достаточно, чтобы предотвратить тяжелую болезнь. С COVID-19 главный фактор риска — возраст, но все больше пожилых людей переболели хотя бы раз. Со временем люди будут впервые заражаться коронавирусом в раннем детстве, приобретать защиту от осложнений, и так SARS-CoV-2 станет эндемичным. STAT об этом не пишет, но в исследовании сказано, что чем лучше перенесенная болезнь или вакцинация будут защищать от повторной инфекции, тем медленнее будет этот процесс.

COVID-19 может стать сезонной болезнью с волнами зимой, когда дети ходят в школу, а взрослые проводят больше времени в помещениях. Поначалу эти волны могут быть большими, особенно там, где переболело или вакцинировалось мало людей. В странах вроде США, где и тех, и других много, этот переход может случиться уже скоро.

Впрочем, некоторые ученые делают более осторожные прогнозы. Бразилия и Индия сильно пострадали в первую волну пандемии, но тем не менее их накрыла еще одна. Пока нет убедительных свидетельств, что хоть где-то пандемия сходит на нет сама по себе. Возможно, четыре сезонных коронавируса всегда были мягче, чем SARS-CoV-2. А может, вирус получит преимущества, эволюционируя.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что странам не стоит целиком полагаться на вакцины или на то, что SARS-CoV-2 станет эндемичным. Вместо этого следует и дальше применять меры, которые препятствуют распространению вируса. Это сократит число больных и умерших.


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