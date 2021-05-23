«Получила зарплату и ужаснулась — 6,66 рубля за месяц» 1 23.05.2021, 9:19

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Наталья Херше

Политзаключенная Наталья Херше старается сохранять бодрость духа и иронизировать над обстоятельствами.

В Гомельской колонии №4 сейчас находится гражданка Швейцарии Наталья Херше, которую осудили на 2,5 года по ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), пишет «Наша Нива».

«В мае у нас должно было быть двухдневное свидание, но в последний момент в нем отказали. Официальная причина — большая очередь. Я считаю, что на Наташу оказывают психологическое давление. С нашего последнего разговора по телефону прошло уже более двух недель — обычно от нее звонок каждую неделю», — рассказывает брат Геннадий.

20 мая на свидание с Херши пустили посла Швейцарии.

Брат передавал Наталье вещевую посылку (спортивные штаны, обувь, дождевик, стиральный порошок) и продуктовую — на 20 килограммов. Она впоследствии говорила, что даже не знает, что делать с таким количеством продуктов.

С передачей лекарств порядок такой, объясняет Геннадий. Сначала врач в колонии должен выписать рецепт, потом Наталья должна его передать родственникам и только потом можно отправить медицинскую бандероль.

Каждый день в отряде проводят час идеологической пропаганды.

«Газеты «Новы час» и «Рэгіянальнай газеты», подписка на которые уже была оплачена, Наташу лишили. Официальный ответ: индивидуальная подписка организуется администрацией учреждения, подписка иными лицами, включая близких родственников, законодательством не предусмотрена. Сказали отряду подписаться прежде всего на «Трудовой путь» (газета Департамента исполнения наказаний МВД РБ). Адвокат будет составлять жалобу, считаем, что права в этой части нарушены», — обращает внимание Геннадий.

Наталья работает в швейном цеху, занята на пошиве гражданской одежды, мешков. Личный рекорд — 25 мешков за смену. Неделю работает в первую смену, неделю — во вторую.

«Там оценили ее способности, она в детстве увлекалась шитьем платьев для кукол», — добавляет брат.

«На днях получила зарплату и ужаснулась. Это число зверя, одни шестерки — 6,66 рубля. Я не настолько суеверна, но факт интересный», — писала Наталья в письме.

Херше рассказывала, что ее часто нагружают заданиями, поэтому в свободное время приходится выбирать — или помыться, или поесть.

«До отбоя оставалось 30 минут, я должна была провести уборку санузла — 8 умывальников, 7 унитазов плюс биде, помыть пол и стены, вынести мусор. Через пять минут пришли с проверкой и сказали, что еще через пять минут я должна закончить. А плохо выполненное дежурство влечет за собой наказание», — цитирует письмо Геннадий. — Наташа писала, что один из сотрудников им так и говорил: если на осужденного нет ни одного рапорта, это говорит о плохой работе режимного сотрудника. В дополнение к общим проверкам у нее еще две дополнительные — в 10 и 20 часов. Она пишет:

«Просто невозможно жить в помещении, где много людей, и ни разу не нарушить правила внутреннего распорядка. Правила внутреннего распорядка — способ всегда иметь возможность наказать, если это будет необходимо».

У Херши было два адвоката. Одного из них, Ирину Берцук, на днях лишили лицензии.

За решеткой Наталья старается заботиться о своем психическом здоровье и иронизировать над обстоятельствами.

«Хотя привычный для нее образ жизни сильно отличается от этого. Те обстоятельства, с которыми она столкнулась, ее шокируют», — говорит Геннадий.

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