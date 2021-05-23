Министр обороны Великобритании рассказал о «всюду сующих свой нос» российских кораблях 3 23.05.2021, 9:22

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РФ названа угрозой номер один.

Россия представляет «угрозу номер один» для Великобритании, российские подводные лодки «кружат вдоль всего побережья» страны, заявил The Telegraph министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Мы пытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся. Это страна, которая убила кого-то в Солсбери», — сказал Уоллес.

Министр добавил, что «всюду сующие свой нос» российские корабли, в том числе военные, регулярно появляются у границ Великобритании. В 2020 году британский флот засек у побережья 26 российских кораблей и одну субмарину. С 2013 года число таких встреч достигло 150.

По словам Уоллеса, обычно российские суда заходят в Ла-Манш или Северное море. В конце прошлого года российскую подводную лодку заметили в Ирландском море, чего не происходило «очень давно».

В конце марта минобороны Великобритании представило стратегию оборонной политики, в которой Россию называли «самой большой ядерной, военной и гибридной угрозой» безопасности Европы. В докладе отмечалась готовность России «совершать убийства своих противников на территории Великобритании». При этом глава британской разведки MI6 Ричард Мур позже назвал Россию «объективно ослабевающей» страной, переживающей чрезвычайно сложный период.