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Врачи-диетолог назвала безопасное количество пива в день

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  • 23.05.2021, 9:50
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Врачи-диетолог назвала безопасное количество пива в день

Важна также еда, которая подается к этому напитку.

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла безопасное количество пива в день.

По ее словам, допустимая суточная норма пенного напитка не должна превышать 300 миллилитров. Она подчеркнула, что пиво очень важно заедать полноценной едой, желательно, не жирной и не соленой, пишет u-news.com.ua.

Врач была вынуждена признать, что в таких странах, как Россия, нет культуры потребления пива.

Как правило, никто не пьет пиво в маленьких количествах. Меньше литра в один присест наши люди не потребляют. Тем более все это дело заедается солеными продуктами, которые задерживают воду в организме. Это очень вредно для обменных процессов

Соломатина отметила, что умеренное употребление напитка может принести пользу: он улучшает обменные процессы в организме, помогает усваивать пищу и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

При этом диетолог подчеркнула, что речь идет только о пиве, приготовленном из натуральных продуктов. Она добавила, что из-за содержания в напитке женского гормона — эстрогена — на мужчинах злоупотребление пивом сказывается хуже, чем на женщинах.

Врач также сообщила, что распитие пива натощак может спровоцировать неприятные ощущения в желудке. Она подчеркнула, что напиток не стоит употреблять детям, беременным женщинам и кормящим матерям, диабетикам, а также людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, с нарушениями психики и нервной системы. Любителям пива грозит лишний вес, инсулинорезистентность, алкоголизм и сахарный диабет второго типа, возможно образование атеросклеротических бляшек.

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