«Может, пора нам всем уйти в бессрочный отпуск до падения режима?»
- 23.05.2021, 10:13
Хочешь жить достойно в новой Беларуси — так пора и поступать достойно.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своего подписчика:
— Здравствуй, белорус!
Вчера, когда ты спокойно доедал свой ужин после очередного дня рабского труда (без обид, но около 40% твоего дохода уходит в карман хунте, а большая часть твоих расходов - это коммуналка и еда), в застенках за твою и мою свободу ушел из жизни политзаключенный - Витольд Ашурок.
Ты говоришь, что «меня это не касается», так может именно поэтому это и произошло с нашего безмолвного согласия? Ты говоришь «я вне политики», но пока мы живем каждый в своей хате с краю, политика потихоньку заходит в каждую хату и отнимает у ее жителей все. Так что скоро и твоя «хата» окажется следующей на очереди.
Витольд, как и другие наши погибшие герои, хотели жить в Новой Беларуси. Забастовка является одним из самых действенных способов ударить по режиму Лукашенко. Так может пора перестать ходить на работу? Разве никогда в отпуске не был? Был, так может и сейчас нам пора всем уйти в бессрочный отпуск до падения режима?