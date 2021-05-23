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«Может, пора нам всем уйти в бессрочный отпуск до падения режима?»

  • 23.05.2021, 10:13
«Может, пора нам всем уйти в бессрочный отпуск до падения режима?»

Хочешь жить достойно в новой Беларуси — так пора и поступать достойно.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своего подписчика:

— Здравствуй, белорус!

Вчера, когда ты спокойно доедал свой ужин после очередного дня рабского труда (без обид, но около 40% твоего дохода уходит в карман хунте, а большая часть твоих расходов - это коммуналка и еда), в застенках за твою и мою свободу ушел из жизни политзаключенный - Витольд Ашурок.

Ты говоришь, что «меня это не касается», так может именно поэтому это и произошло с нашего безмолвного согласия? Ты говоришь «я вне политики», но пока мы живем каждый в своей хате с краю, политика потихоньку заходит в каждую хату и отнимает у ее жителей все. Так что скоро и твоя «хата» окажется следующей на очереди.

Витольд, как и другие наши погибшие герои, хотели жить в Новой Беларуси. Забастовка является одним из самых действенных способов ударить по режиму Лукашенко. Так может пора перестать ходить на работу? Разве никогда в отпуске не был? Был, так может и сейчас нам пора всем уйти в бессрочный отпуск до падения режима?

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