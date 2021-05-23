Витольд Ашурок: За самой темной ночью приходит день. Готовьтесь, друзья! 1 23.05.2021, 10:31

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Обращение героя к белорусам.

Независимые телеграм-каналы напомнили белорусам слова Витольда Ашурка и опубликовали видеозапись речи героя, произнесенной во время участия в политической кампании, связанной с «парламентскими выборами»:

«За самой темной ночью приходит день. Готовьтесь, друзья! Будьте активными, смело выражайте свою гражданскую позицию и требуйте уважения к себе. Помните, вы — сила!».

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