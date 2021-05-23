закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Витольд Ашурок: За самой темной ночью приходит день. Готовьтесь, друзья!

1
  • 23.05.2021, 10:31
  • 1,850
Витольд Ашурок: За самой темной ночью приходит день. Готовьтесь, друзья!

Обращение героя к белорусам.

Независимые телеграм-каналы напомнили белорусам слова Витольда Ашурка и опубликовали видеозапись речи героя, произнесенной во время участия в политической кампании, связанной с «парламентскими выборами»:

«За самой темной ночью приходит день. Готовьтесь, друзья! Будьте активными, смело выражайте свою гражданскую позицию и требуйте уважения к себе. Помните, вы — сила!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич