Космолет компании Virgin Galactic впервые преодолел границу космоса: видеофакт

Космолет компании Virgin Galactic впервые преодолел границу космоса: видеофакт5
- 23.05.2021, 10:33
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Это произошло во время четвертого испытательного полета.
13 декабря 2018 года космолет американской компании Virgin Galactic впервые достиг границ космического пространства, поднявшись на высоту 82,7 км, или 51,4 мили. Это произошло во время четвертого испытательного полета, сообщает svoboda.org.
60 seconds of rocket burn, straight into space. #UNITY21 #VirginGalactic pic.twitter.com/yc87hWRLxc— Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021
Космолет VSS Unity американской компании Virgin Galactic с двумя пилотами на борту в субботу утром поднялся к верхним слоям атмосферы и достиг границ космического пространства. Успешный испытательный полет открывает перед компанией Virgin Galactic перспективу начала в ближайшие годы коммерческих суборбитальных полетов.
Создатели космолета VSS Unity заявили 22 мая, что он достиг 55-мильной высоты над Землей. Правительство США признает 50-мильную отметку как границу космоса.