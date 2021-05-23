В Китае 21 человек погиб во время лыжного марафона

В Китае 21 человек погиб во время лыжного марафона4
- 23.05.2021, 10:52
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Треть маршрута приходилась на высокогорные районы.
Во время лыжного марафона на горе Байинь в китайской провинции Ганьсу погиб 21 бегун, передает AFP со ссылкой на государственные СМИ Китая.
22 мая в Ганьсу должен был пройти лыжный марафон «Возрождение страны» протяженностью 100 км. Примерно треть маршрута приходилась на высокогорные районы.
К середине дня в горах резко похолодало — температура опустилась до нуля градусов, начались град и ледяной дождь. При этом лыжники были одеты в тонкие костюмы.
После получения сообщений о непогоде организаторы остановили гонку и отправили к лыжникам спасательную команду из более 700 человек. Поиски осложнило дальнейшее падение температуры.
В итоге из 172 участников марафона удалось спасти 151, еще 21 человек погиб.
Местные СМИ сообщают, что в гонке принимали участие лучшие лыжники страны. Один из погибших — Лян Чжин, выигравший несколько ультрамарафонов в Китае. Другой — Хуанг Гуанчжун, в 2019 году выигравший национальные Паралимпийские игры.