Ученые обнаружили загадочный талисман в виде кинжала, которому две тысячи лет 23.05.2021, 11:08

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Таинственный предмет нашли в «затерянной» деревне Нетертон в Шотландии.

Археологи из компании Guard Archeology раскопали "затерянную" деревню Нетертон, в которой отыскали таинственный кинжал железного века.

Об этом пишет издание Herald Scotland.

Как уверяют специалисты, возраст кинжала насчитывает около 2000 тысяч лет, а сам артефакт был закопан специально в землю в Северном Ланкашире.

Древний кинжал нашли вместе с другими предметами: точильный камень из мелкозернистого песчаника, веретено, сделанное из каменного угля, игровая деталь, сделанная из глиняной посуды с зеленой глазурью, и два монеты XVII века, относящиеся ко времени постройки дома.

Но вот сам кинжал, возраст которого составляет около двух тысяч лет, был спрятан в земле в качестве талисмана, поскольку люди верили, что его особая магия может защитить жителей деревни Нетертон от разных проблем.

Древний артефакт был проанализирован в Национальном музеи Шотландии.

"Форма этого кинжала неотличима от образцов железного века, что указывает на то, что эта простая форма кинжала имела очень долгую историю", - уверяет археолог Джемма Круикшенкс.

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