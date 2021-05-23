закрыть
23 мая 2021, воскресенье, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Перспективный» российский авианосец и самый масштабный распил бюджета РФ

5
  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 23.05.2021, 11:21
  • 2,962
«Перспективный» российский авианосец и самый масштабный распил бюджета РФ

Колоссальные средства направлены на довольно-таки эфемерный корабль.

В статье «Российские ледоколы проекта 22220 обнуляют дырявый бюджет РФ» я задался вопросом о том, почему постройка российских ледоколов проекта 22220 обходится российскому бюджету дороже, чем строительство западных кораблей бюджету стран, которые их заказывают. В частности, речь шла о канадских патрульных кораблях ледового класса типа «Гарри Девулф».

И вот, не прошло и полгода, а всего-то сутки, как член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов, в интервью РИА Новости заявил, что строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Согласно нынешнему курсу это ни много ни мало, а $6,784 млрд.

После того как была озвучена эта сумма многие российские эксперты, в первую очередь в экономической области, обратили внимание на то, насколько она велика – почти 5% годового бюджета Российской Федерации. То есть, колоссальные средства будут направлены не на поддержку пикирующей экономики, повышение благосостояния нищающей нации и банально улучшение финансового климата в стране, а на довольно-таки эфемерный корабль.

Но, важно понимать и то, что корабль выходит не только по самым скромным подсчетам крайне дорогим, а как отметил Владимир Поспелов, в ходе строительства смета может возрасти, но и самым дорогим по сравнению с ныне существующими кораблями подобного класса.

Например, вся программа постройки британских авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales обошлась бюджету королевства в 6,1 млрд фунтов. То есть, грубо говоря, по 3 млрд фунтов за корабль, что несоизмеримо с ориентировочными затратами на гипотетический российский авианосец.

Американские суперавианосцы типа Gerald R. Ford, с максимальным водоизмещением 112 тысяч тонн, обошлись бюджету значительно дороже, чем обойдется российский, но есть одно “НО” в этом ценообразовании. В 2008 году ВМС США подписали контракт на $5,1 млрд на проектирование и строительство авианосца с компанией Northrop Grumman Shipbuilding, но, помимо этого $3,3 млрд в 1997—2013 годах было выделено на исследовательские работы по созданию новых военных технологий, $2,4 млрд на проектирование и т.д.

В американском Gerald R. Ford были реализованы по-настоящему революционные технологии, и он представляет собой высокотехнологический корабль будущего.

И не забываем, Gerald R. Ford на сегодняшний является самым большим авианесущим боевым кораблем в мире. В то же самое время российский авианосец, даже до конца не понятно, каких будет размеров и будет собой представлять средний авианосец либо малый, но уж точно не суперавианосец с водоизмещением хотя бы приблизительно 10 тысяч тонн.

Но, что самое интересное, так это то, что на сегодняшний день у России нет в распоряжении верфи, на которой можно было бы построить боевой корабль водоизмещением более 20 тысяч тонн. Именно боевой, а не гражданский. Аналогично у нее нет специалистов и опыта возведения таких кораблей. А когда нет специалистов, опыта, технических и технологических возможностей и напрочь отсутствует культура производства, на свет рождают такие гомункулусы как БДК проекта 11711 “Иван Грен” или атомные ледоколы проекта 22220 “Арктика”.

Это все я к тому, что если в России будет одобрен проект строительства авианосца, то он в обязательном порядке потащит за собой необходимость реконструкции и модернизации одной из верфей. А даже когда этот процесс будет завершен, еще не факт, что российские корабелы, которые большой десантный корабль водоизмещением 6600 тонн строили 14 лет и сдали с множественными дефектами и отвратительной остойчивостью, смогут-таки завершить строительство некоего авианосного водоплавающего средства.

А потому, можно смело констатировать – если проект российского авианосца будет запущен, то это будет самый масштабный проект распила бюджетных средств в истории такого образования как Российская Федерация.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич