«Перспективный» российский авианосец и самый масштабный распил бюджета РФ 5 Александр Коваленко, sprotyv.info

23.05.2021, 11:21

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Колоссальные средства направлены на довольно-таки эфемерный корабль.

В статье «Российские ледоколы проекта 22220 обнуляют дырявый бюджет РФ» я задался вопросом о том, почему постройка российских ледоколов проекта 22220 обходится российскому бюджету дороже, чем строительство западных кораблей бюджету стран, которые их заказывают. В частности, речь шла о канадских патрульных кораблях ледового класса типа «Гарри Девулф».

И вот, не прошло и полгода, а всего-то сутки, как член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов, в интервью РИА Новости заявил, что строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Согласно нынешнему курсу это ни много ни мало, а $6,784 млрд.

После того как была озвучена эта сумма многие российские эксперты, в первую очередь в экономической области, обратили внимание на то, насколько она велика – почти 5% годового бюджета Российской Федерации. То есть, колоссальные средства будут направлены не на поддержку пикирующей экономики, повышение благосостояния нищающей нации и банально улучшение финансового климата в стране, а на довольно-таки эфемерный корабль.

Но, важно понимать и то, что корабль выходит не только по самым скромным подсчетам крайне дорогим, а как отметил Владимир Поспелов, в ходе строительства смета может возрасти, но и самым дорогим по сравнению с ныне существующими кораблями подобного класса.

Например, вся программа постройки британских авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales обошлась бюджету королевства в 6,1 млрд фунтов. То есть, грубо говоря, по 3 млрд фунтов за корабль, что несоизмеримо с ориентировочными затратами на гипотетический российский авианосец.

Американские суперавианосцы типа Gerald R. Ford, с максимальным водоизмещением 112 тысяч тонн, обошлись бюджету значительно дороже, чем обойдется российский, но есть одно “НО” в этом ценообразовании. В 2008 году ВМС США подписали контракт на $5,1 млрд на проектирование и строительство авианосца с компанией Northrop Grumman Shipbuilding, но, помимо этого $3,3 млрд в 1997—2013 годах было выделено на исследовательские работы по созданию новых военных технологий, $2,4 млрд на проектирование и т.д.

В американском Gerald R. Ford были реализованы по-настоящему революционные технологии, и он представляет собой высокотехнологический корабль будущего.

И не забываем, Gerald R. Ford на сегодняшний является самым большим авианесущим боевым кораблем в мире. В то же самое время российский авианосец, даже до конца не понятно, каких будет размеров и будет собой представлять средний авианосец либо малый, но уж точно не суперавианосец с водоизмещением хотя бы приблизительно 10 тысяч тонн.

Но, что самое интересное, так это то, что на сегодняшний день у России нет в распоряжении верфи, на которой можно было бы построить боевой корабль водоизмещением более 20 тысяч тонн. Именно боевой, а не гражданский. Аналогично у нее нет специалистов и опыта возведения таких кораблей. А когда нет специалистов, опыта, технических и технологических возможностей и напрочь отсутствует культура производства, на свет рождают такие гомункулусы как БДК проекта 11711 “Иван Грен” или атомные ледоколы проекта 22220 “Арктика”.

Это все я к тому, что если в России будет одобрен проект строительства авианосца, то он в обязательном порядке потащит за собой необходимость реконструкции и модернизации одной из верфей. А даже когда этот процесс будет завершен, еще не факт, что российские корабелы, которые большой десантный корабль водоизмещением 6600 тонн строили 14 лет и сдали с множественными дефектами и отвратительной остойчивостью, смогут-таки завершить строительство некоего авианосного водоплавающего средства.

А потому, можно смело констатировать – если проект российского авианосца будет запущен, то это будет самый масштабный проект распила бюджетных средств в истории такого образования как Российская Федерация.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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