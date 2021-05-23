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На предприятии «БЕЛДЖИ» произошел пожар

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  • 23.05.2021, 11:56
  • 6,296
На предприятии «БЕЛДЖИ» произошел пожар
Иллюстрационное фото

Происшествие случилось сегодня глубокой ночью.

На предприятии СЗАО «БЕЛДЖИ» произошел пожар. Происшествие случилось в деревне Горелица (Борисовский район) сегодня глубокой ночью, передают naviny.online.

Как сообщили в МЧС, на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в «серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории СЗАО «БЕЛДЖИ».

Отмечается, что в результате были повреждены электросамокат и газонокосилка.

Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена.

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