На предприятии «БЕЛДЖИ» произошел пожар

На предприятии «БЕЛДЖИ» произошел пожар3
- 23.05.2021, 11:56
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Происшествие случилось сегодня глубокой ночью.
На предприятии СЗАО «БЕЛДЖИ» произошел пожар. Происшествие случилось в деревне Горелица (Борисовский район) сегодня глубокой ночью, передают naviny.online.
Как сообщили в МЧС, на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в «серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории СЗАО «БЕЛДЖИ».
Отмечается, что в результате были повреждены электросамокат и газонокосилка.
Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена.